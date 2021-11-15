Каменских без косметики озадачила сеть своим завтраком: "портишь желудок"

Настя Каменских часто делится с поклонниками советами по уходу за собой, собственными правилаи жизни и проверенными на себе комплексами спортивных упражнений, а также рассказывает об организации правильного питания. Она напоминает о важности найти балланс и принимать себя без критики и угрызений совести.

В очередной раз на странице в Instagram звезда решила напомнить о важности первого примеа пищи за день и показать, чем лакомиться сама.

Настя без грамма косметики запечатлена с фруктовой тарелкой в руках. Правда, поклонники сначала стали гадать, что же лежит на блюде.

Настя Каменских показала свой завтрак (фото: instagram.com/kamenskux)

"Завтрак - один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир. А какой завтрак вы так любите, что готовы были бы есть каждое утро?" – поинтересовалась Настя.

Подписчики певицы охотно начали делиться любимыми вариантами завтраков, а заодно забросали ее вопросами и даже советами.