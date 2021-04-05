Каменских в микробикини разозлила сеть своей откровенностью: Потап отреагировал

Настя Каменских улетела в Мексику с важным заданием – вместе со своей подругой, дизайнером Анной Андрийчук певица снимает реалити шоу о своей жизни, и обещает по-настоящему удивить поклонников и показать им то, чего те еще не видели. Не обходиться и без откровенных фотосетов в купальнике, ведь погода и обстановка располагают. Снимок в микробикини вызвал бурю обсуждений в сети и расколол поклонников на два лагеря.

Светлый крошечный бикини практически не оставил пространства для фантазии – микроплавки и лиф подчеркнули прелести звезды.

"Вид на сад", - коротко, лаконично, но с иронией подписала откровенное фото Настя, ведь она знала, что поклонники обратят внимание не на вид из окна, а с интересом будут рассматривать ее аппетитные формы.

Потап отреагировал на провокационный снимок жены и оставил смайлы в виде пламени и красноречивые сердечки.

Настя Каменских показала откровенный кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Далеко не все подписчики Насти пришли в восторг от ее откровенного фото и пожурили певицу. Конечно, нашлось немало тех, кто искренне позавидовал Потапу.