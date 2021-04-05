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Каменских в микробикини разозлила сеть своей откровенностью: Потап отреагировал

Новина українською → Мексика, Понедельник 05 апреля 2021 16:37
Каменских в микробикини разозлила сеть своей откровенностью: Потап отреагировал Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских улетела в Мексику с важным заданием – вместе со своей подругой, дизайнером Анной Андрийчук певица снимает реалити шоу о своей жизни, и обещает по-настоящему удивить поклонников и показать им то, чего те еще не видели. Не обходиться и без откровенных фотосетов в купальнике, ведь погода и обстановка располагают. Снимок в микробикини вызвал бурю обсуждений в сети и расколол поклонников на два лагеря.

Звезда решила подразнить фанов провокационным кадром в Instagram.

Светлый крошечный бикини практически не оставил пространства для фантазии – микроплавки и лиф подчеркнули прелести звезды.

"Вид на сад", - коротко, лаконично, но с иронией подписала откровенное фото Настя, ведь она знала, что поклонники обратят внимание не на вид из окна, а с интересом будут рассматривать ее аппетитные формы.

Потап отреагировал на провокационный снимок жены и оставил смайлы в виде пламени и красноречивые сердечки.

Каменских в микробикини разозлила сеть своей откровенностью: Потап отреагировал

Настя Каменских показала откровенный кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Далеко не все подписчики Насти пришли в восторг от ее откровенного фото и пожурили певицу. Конечно, нашлось немало тех, кто искренне позавидовал Потапу.

  • Чересчур уже! Что еще ей осталось показать?
  • Стесняюсь спросить..для чего это фото?
  • Ужасно фото. А почему не голая?
  • Уже даже и некрасиво смотрится. Некрасиво в любом случае и в эстетическом виде, и в моральном
  • Разврат
  • Ужасный купальник
  • Обалденная фигурка, супер секси класс, просто глаз не оторвать. Оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной
  • Потап счастливчик
  • Хочу быть Потапом
  • Девушка! Вам не стыдно? Быть такой красивой

Напомним, что ранее Настя Каменских всполошила сеть фото без обручального кольца в компании молодого человека.

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