Каменских, Никитюк, Осадчая и другие звезды поздравили украинцев с Пасхой (фото)

В воскресенье, 2 мая, православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение – Пасху 2021 . Украинские артисты в сети поздравляют всех с праздником, хвастаются своими пасками и крашенными яйцами и показывают, как и с кем проводят этот день.

Катя Осадчая, которая призналась, что беременна третьим ребенком, вместе с мужем Юрием Горбуновым празднует Пасху на берегу моря в Турции. Супруги отправились на прогулку на яхте. Оба они выбрали белоснежные наряды и показали свой пасхальный стол.

"Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров’я, злагоди, миру і тільки гарних новин. Дякуємо всім за привітання, людей Горбунових буде більше", - написала Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят Пасху в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Еще одна звездная пара - Настя Каменских и Потап - отмечают праздник в своем загородном доме. Праздничный стол они накрыли на веранде и поделились милыми фото. Певица, которая вернулась из Мексики, позировала в простой зеленой футболке и без макияжа,

"Со светлым праздником Пасхи, друзья. Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, тёплом и любовью. Берегите друг друга", - пожелала украинцам Каменских.

Настя Каменских празднует Пасху дома с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Леся Никитюк сходила осявтить паски и поделилась снимком в церковном дворе. Ведущая выбрала для ритуала нежный и женственный наряд - розовую водолазку и юбку-плиссе пудрового оттенка, а также светлые туфли. В руках Леди Ле держит пасхальную корзинку.

"Христос Воскрес. Всіх зі святом!!! Кожного яєчком цок-цок", - подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк по традиции сходила освятить пасхальную корзину (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тина Кароль в разделе сториз показала милый скриншот с видеозвонка сыну Вениамину - вероятно, мальчик уже вернулся на учебу в Великобританию. Веня запечатлен в вышиванке, а его звездная мама держит в руках пасочку.

Тина Кароль с сыном поздравили друг друга по видеосвязи (фото: instagram.com/tina_karol)

Лилия Ребрик очаровала нежным фото с мужем Андреем Диким. Телеведущая позирует в белом платье и с пасхальной корзиной в руках, а супруг трогательно обнимает ее и целует в висок. Кадр сделан во дворе их дачи.

"Христос Воскрес! Любові всім, здоров’я та Божої благодаті", - пожелала артистка.

Лилия Ребрик проводит день в кругу семьи (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Надя Дорофеева опубликовала смеющееся фото в белом худи и заинтриговала их с мужем планами на Пасху.

"В этот светлый праздник желаю вам добра и любимых людей рядом. Обычно я провожу этот день с семьей, но к сожалению в этом году такой возможности нет.

И мы с Вовой решили поехать в небольшое путешествие..в гости... А куда и к кому - следите сегодня в сториз", - написала певица.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились в гости (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Наталья Могилевская выложила видеоролик, в котором запечатлена в красном наряде и с небольшой паской в руках. Певица оставила теплые поздравления поклонникам.

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, пожелать всем сил, удачи, любви и пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, принесет мир в наши дома, принесет любовь и счастье. С праздником!" - говорит артистка.