Каменских проговорилась о подарке Потапу и шокировала планами на Новый год: никто не ожидал

Настя Каменских активно готовится к встреч Нового года. Она уже украсила загородный дом, придумала меню и даже позаботилась о досуге для своих гостей. Планами певица поделилась с поклонниками.

В личном влоге на YouTube она рассекретила подарок для любимого мужа и вместе со своей лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук рассказала о своем необычном меню на для новогодней ночи.

"У меня была идея подарка для Леши. Давно мечтала об этом. Хотела подарить классную электронную зубную щетку. У нас, например, этого нет", - призналась она.

Сама певица просто обожает подарки – ей даже не важно, что именно ждет ее под елочкой.

Настя уже украсила дом к Новому году (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я кайфую от любых подарков, от самого состояния. Когда ты берешь в руки коробку, разворачиваешь подарок – это так круто!" - уверяет звезда.

Настя внезапно призналась, что в этот Новый год она позволит себе много "запрещенки" и отойдет от привычного строгого пп-рациона.

"Я правильно ем всегда, но на выходных позволяю себе подъесть то, что хочу. Но на этот Новый год я решила сделать все те блюда, которые делали наши мамы и бабушки. Я бы очень хотела целый день готовить, кайфовать, снимать много сторис. Я бы хотела сделать "Шубу", оливье, салат из крабовых палочек. Я бы даже хотела приготовить бутерброды со шпротами, фаршированные яйца", - поделилась своими грандиозными планами певица.

Настя Каменских собирается на праздники готовить "запрещенку"

Она разбавит меню блюдами мексиканской кухни. Настя также призналась, что обожает пюре с холодцом и хреном. К слову, из традиционных яств, артистка не может устоять и перед крабовым салатом. Также Настя уточнила, что мама Потапа готовит вкуснейший салат "Мимоза", а вот у ее мамы коронное блюдо праздничного стола – фаршированные яйца.

Певица намерена в качестве десерта подать пп-сладости: смесь сухофруктов и орешков, чиа с кокосовым молоком, фруктовые нарезки и прочее.

Напомним, что ранее Настя Каменских в полупрозрачном платье засветила белье.

Кстати, Настя Каменских недавно ошарашила сменой прически.