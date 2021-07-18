Каменских прямиком из постели показала, чем не прочь заняться утром: "смотрится - бомба"

Настя Каменских сейчас плодотворно работает – певица активно гастролирует и вдалеке от мужа Потапа, который также разъезжает с концертами, скучает. Невзирая на плотный график, без интересного контента певица поклонников не оставляет и регулярно публикует на страницах в соцсетях фото или видео. В этот раз артистка решила показать свое типичное утро дома.

В Instagram -аккаунте на запостила ролик для TikTok, где раскрыла всю правду о начале дня.

Настя просыпается, встает с постели, и "ведет" поклонников ванную, где умывается, чистит зубы, а затем отправляется на кухню делать завтрак. Она не удержалась и решила добавить в первый прием пищи ягоды, выращенные на собственном участке, что и делает на камеру.

"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе", - пообещала звезда.

"Такая хорошая", - прокомментировала видео Даша Астафьева.

Внимательные поклонники сразу заметили, что у Насти возле дома растет голубика – полезая и вкусная сезонна ягода, а также попросили рецепт завтрака и оставили комплименты.