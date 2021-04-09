Каменских публично повздорила с расстроенным Потапом: это неправильно

Настя Каменских решилась на кардинальные перемены – певица призналась, что минувший год изрядно вымотал ее, в январе из жизни ушел отец, что стало большим потрясением для артистки и ее мамы Лидии Петровны. После пережитого звезда впервые испытала приступ панической атаки и решила – пора на перезагрузку. Вместе с подругами, коллегами и мамой она улетела в Мексику и совмести поездку со съемками собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Уже в первой серии поклонников ждали сюрпризы.

В пилотном эпизоде, который вышел на YouTube-канале Насти, она показала реакцию, как повздорила с Потапом.

Оказалось, что певица не предупредила мужа заранее о том, что собирается лететь в другую страну, да еще и без него. На кухне в домашней обстановке артистка решилась на откровенный разговор, которому рэпер не обрадовался.

"Ты мне всегда говорил, что нужно давать себе время, и я решила собрать девочек, и мы поедем в Мексику", - заявила Настя, рассчитывая на понимание и поддержку супруга.

Поначалу Потап решил, что это шутка, ведь Настя отметила, что дала всем на сборы лишь сутки и уже вечером улетит из страны на рерит.

Почему Потап обиделся на Настю

"А со мной посоветоваться? Я муж все-таки. Смотри, мне нравится Мексика, мы всегда ездили с тобой, я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Это не очень правильно по отношению к мужу, как минимум. Извини, но я не понимаю", - в сердцах заявил расстроенный Потап.

Настя Каменских показала первую серию реалити "Девчки рулят"

Что делает Потап без жены

Позже он на своей странице в Instagram анонсировал выход первого эпизода реалити Насти, а она оставила под его постом смайлы и сердечки.

Похоже, артист скучает в Киеве без любимой, поэтому развлекается, как может. К примеру. Он устроил фоторепордаж из домашней гардеробной и похвастался обновками. "Кепка к 80-летию Bruce Lee,серьга к 40-летию меня", - подписал снимок в оригинальном образе Потап.

Потап развлекается в Киеве без Насти (фото: instagram.com/realpotap)