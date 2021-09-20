Каменских растрогала абсолютным счастьем с Потапом: все что мне нужно

Потап и Настя Каменских не могут оторваться друг от друга, когда им выпадает редкая возможность между гастролями и текущими делам найти свободное время для романтики. Эта сладкая парочка радует поклонников совместными фото, и каждый раз доказывает – в их отношениях царит любовь и понимание. Потап, как терпеливый муж, готов выполнять все капризы любимой – он охотно помогает артистке вести ее блог и научился идеально фотографировать!

В качестве нового доказательства Настя запостила в Instagram счастливое селфи с любимым, автором которого стал рэпер.

Потап позирует в ярко-желтом уютном свитшоте, а улыбчивая Настя обняла его руку и крепче прижалась к любимому. Волосы она собрала сзади и заколола их, на артистке – практичная светлая ветровка и меланжевый удобный худи с капюшоном .

"All we need is" – написала Настя и оставила красноречивое сердчеко, что с английского переводится как "все, что тебе нужно – это любовь".

Потап и Настя Каменских прогулялись вместе (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники остались в восторге от фото влюбленных.

Очень красивая пара!

Милые

Зайчики

Вы прекрасная пара

Вы классные!

Самая милая и счастливая пара на свете

Красивущая! Глаз не оторвать

Сладкая парочка

Котики

Так держать

Ранее Потап жаловался на жену-блогера, которая даже во время совместной прогулки занята съемками контента. "Когда у тебя жена тик-токерша, ты волей-неволей вынужден с этим жить что ли… Ладно не принять, но понять ты должен", - высказался на камеру рэпер.

Потап пожаловался на жену-заядлого блогера