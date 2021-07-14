Каменских в сочном мини покорила волнительными изгибами: "сплошное обаяние"

Потап и Настя Каменских улетели в гостепримную Турцию, где наслаждаются морем, солнцем и летним релаксом, правда, артистка совместила в поездке работу и отдых, и выступает на известных курортах. Но это не мешает звезде будоражить поклонников своими свежими постами, вызывающими бурную реакцию в сети.

В Instagram она показала кокетливое фото в мини.

Так, оказалось, что Настя прилетела в Турцию не на отдых, а по работе. В перывах между выступлениями она успела сходить на свидание с мужем.

Для времяпровождения с любимым она выбрала облегающее мини лимонного оттенка, подчеркнувшее волнительные изгибы звезды. Певица сделала естественный макияж в природных тонах. Она позирует на камеру и счастливо беззаботно улыбается.

Настя покрасовалась в мини и сходила на свидание с мужем (фото: instagram.com/kamenskux)

"У меня единственный выходной от концертов, и Леша ведет меня на свидание", - с улыбкой рассказала Настя поклонникам в "сторис".

Поклонники не удержались от комплиментв, которыми щедро наградили кокетливую звезду.

Красотаа

Фигура – огонь

Фантастическая

Хороша

Фигура шикарнейшая

Милая,сексуальная,красивая,сногщибательная,сплошное обаяние!

Клевая девчонка

Настя, вы неотразимы и очень привлекательны

К слову, даже на курорте Настя добросовестно посещает спортзал и ежедневно занимается на тренажерах. Также она загорает и купает, и не упустила возможности покататься на SUP-борде.