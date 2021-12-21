Каменских в "страстном" платье с нескромным разрезом научила дарить оригинальные подарки: полезный список

Настя Каменских недавно побывала с мужем Потапом на крестинах младшего сына друзей – звездной четы Кати Осадчей и Юрия Горбунова, Даниила. Певица успевает везде и всюду – она снимается в различных ТВ-проеках, выступает и не забывает выходть на связь с поклонниками в Instagram и других соцсетях.

В преддверии новогодних праздников артистка приготовила для подписчиков нечто особенное и полезное, чем поделилась в Instagram .

Она опубликовала яркое фото в не менее красочном и страстном образе. На певице – алое платье по фигуре с пикантной деталью, высоким разрезом на молнии.

Настя дополнила эффектный образ сисающими серебряными сергами, перебросила куравые волосы на одну сторону и одарила поклонников заворажиающей улыбкой.

Настя Каменских очаровала ярким образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя предложила варианты полезных и впечатляющих новогоднх подарков для родных и близких. Певица составила для поклонников целый список и попутно поделилась некоторыми подробностями о себе.

Так, она предложла в качестве презента под елочку адвент-календарь. Этот подарок связан с воспоминаниями артистки из детства.

"Когда я жила в Италии, их дарили на Рождество. Мне очень нравилась эта традиция и с тех пор она хранилась в моем сердце как что-то милое и приятное. И я рада, что постепенно она приходит и в родную Украину. Календари со сладостями, уходовыми средствами, косметикой - вариантов много!" – отметила Настя.

Настя Каменских поделилась идеями оригинальных подарков (фото: instagram.com/kamenskux)

Также звезда предложила атмосферный подарок для домашнего уюта и призналась, что обожает декор для дома, предметы и аксессуары.

"Красивая посуда, теплый качественный плед, свечи из натурального воска. Или можно самому раскрасить елочную игрушку и подарить - это будет очень ценно", - заверила она.

А вот для первого дня нового года у Насти припасен особый вид подарков под общим названием 1st January starter pack: подписка на "Нетфликс" или другой портал с фильмами, уютные носочки, что-то вкусное и сладкое, ведь в самый расслабленный день можно позволить себе все.

Настя обожает новогодние праздники (фото: instagram.com/kamenskux)

Пригодится и полезный подарок, который точно не будет пылиться в углу. Например, увлажнитель/очиститель воздуха, массажер, сертификат на какой-то курс или мастер-класс.



Также можно презентовать близким билет на концерт или спектакль, а также путевку, ежедневник и красивую ручку к нему, чтобы записать планы на 2022 год.