Каменских всколыхнула фото с близикими: в сети обратили внимание на пикантную деталь

Настя Каменских в холода старается греться домашним теплом и уютом в компании близких и родных. Так, зимний воскресный вечер стал поводом собраться вместе с близкими в загородном доме певицы , который построен в итальянском стиле и находится в элитном коттеджном городке неподалеку от столицы в окружении соснового леса. Настя поделилась теплым фото в дружеской комании в интерьерах столовой.

На фото, опубликованном в Instagram , Настя разместилась на диване в домашней одежде в свободной фривольной позе, прикрывшись подушкой.

Рядом с ней сидят две подруги, на руках у одной из них позирует малыш. Также за спиной у Насти с собачкой на руках стоит ее лучшая подруга, дизайнер Анна Завгородня-Андрийчук (экс-жена Позитива из группы MOZGI и "Время и Стекло").

"Наш воскресный вайб: посиделки дома с близкими, разговоры обо всем на свете и такой уют. Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь. Именно близкие люди заряжают нас удивительной энергией и дарят такие неповторимые эмоции, от которых просто вырастают крылья! Поэтому время с ними - самое бесценное", - подписала душевное фото Настя.

Настя Каменских показала фото в компании подруг (фото: instagram.com/kamenskux)

Под снимком пользователи сети оставили множество комментариев, а многие посчитали позу, в которой сидит артистка, слишком пикантной.