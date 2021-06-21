Каменских заговорила об измене, Мишина и Эллерт развеяли слухи о расставании: топ громких новостей недели

Ксения Мишина и Александр Эллерт окончательно развеяли слухи о расставании

Ксения Мишина на прошлой неделе отметила свой 32-й день рождения. Этот день артистка провела в компании любимого Александра Эллерта, чем окончательно развеяла слухи о неполадках в их паре. Экс-холостячка выложила нежное фото с мужчиной, а после добавила также с мамой и сыном. Пост она сопроводила теплыми словами. "Свой Новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других", - написала актриса. В свою очередь, Эллерт также сделал трогательный пост: он собрал несколько фото Мишиной в ее разных состояниях и написал, что любит Ксению любой.

Александр Эллерт трогательно поздравил любимую (фото: instagram.com/ellert_a)

Виктор Павлик снова стал отцом

55-летний певец Виктор Павлик и его новая жена Екатерина Репяхова стали родителями. 15 июня избранница артиста родила своего первенца, которого назвали Михаилом. Выписку из роддома пара не афишировала, чтобы избежать чрезмерного внимания прессы. А после Катерина, которая весьма активна в сети, выложила трогательные кадры и видео с сыном.

В сториз Instagram счастливая мама показала, как готовилась к выписке, как прошло само событие, а также первые кадры с маленьким Михаилом уже дома. Позже Репяхова рассказала, что с малышом ей помогает мама, так как это оказалось сложнее, чем она думала. А сам период в стенах роддома Катерина назвала одним из самых счастливых в своей жизни.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с новорожденным сыном (instagram.com/repyahovakate)

Настя Каменских рассказала правду о жизни с Потапом

Известная украинская певица стала участницей программы "29 вопросов" на YouTube-канале "Люкс ФМ". Она ответила на весьма провокационные вопросы, рассказав, чем ее раздражает муж и как отреагировала бы на измену. По признанию Насти, она - настоящий перфекционист и обожает порядок, тогда как Потап все время нарушает его. Также он весьма забывчивый. Но зато никогда не ревнует жену, а наоборот - обожает повышенное внимание к ее персоне со стороны мужчин, так как знает, что Каменских принадлежит только ему. Что касается измены, то Настя уверена: если это случилось, то виноваты оба, а потому разборки и обиды неуместны.

Настя Каменских и Потап живут мирно (фото: instagram.com/kamenskux)