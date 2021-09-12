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Каменских засветила синяк на обнаженном фото: "это от Потапа?"

Новина українською →
Турция, Воскресенье 12 сентября 2021 12:25
Каменских засветила синяк на обнаженном фото: "это от Потапа?" Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Автор: Светлана Мащенко

Настя Каменских вместе с Потапом отправились на отдых в Турцию, откуда певица с удовольствием постит откровенные фото. В этот раз бдительные поклонники рассмотрели на теле артистки синяк и стали строить догадки, откуда у красотки взялся кровоподтек.

Фото Настя разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах певица стоит спиной к камере в номере и видимо, планирует принять ванну с джакузи.

На певице - трендовый раздельный купальник цвета айвори с трусиками танга, которые выгодно подчеркивают прелести 34-летней звезды. Настя игриво присобрала волосы поднятыми вверх руками.

А из окна гостиницы открывается прекрасный вид на голубое небо и бесконечное море.

Каменских засветила синяк на обнаженном фото: &quot;это от Потапа?&quot;

Все бы хорошо на атмосферном фото, но синяк на внутренней стороне коленного сустава заставил подписчиков задуматься.

"Синяк на ноге - это от Потапа в постели?" - подписал фото фолловер.

Отметим, что Настю часто критикуют за голые фото. Этот раз не стал исключением:

  • Ты же хорошая певица, зачем показывать всем свое тело?
  • Ты бываешь когда-то одетая? Неужели кроме голого зада показать не чего? Ты же красивая девушка!
  • Настя, вже вся Україна знає, що крім голого заду тобі нічого показати. Уймися вже! Або заведи собі закриту сторінку і для сексуально нестримних чи недалеких людей виставлявся, навіщо всім це?

Напомним, что Настя Каменских и Алексей Потапенко долго скрывали свои отношения, но весной 2019-го объявили о намерении пожениться. Пара сыграла роскошную свадьбу под Киевом, на которой отгуляли все украинские селебретис.

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Настя Каменских
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