Каменских засветила синяк на обнаженном фото: "это от Потапа?"
Настя Каменских вместе с Потапом отправились на отдых в Турцию, откуда певица с удовольствием постит откровенные фото. В этот раз бдительные поклонники рассмотрели на теле артистки синяк и стали строить догадки, откуда у красотки взялся кровоподтек.
Фото Настя разместила на своей странице в Instagram.
На кадрах певица стоит спиной к камере в номере и видимо, планирует принять ванну с джакузи.
На певице - трендовый раздельный купальник цвета айвори с трусиками танга, которые выгодно подчеркивают прелести 34-летней звезды. Настя игриво присобрала волосы поднятыми вверх руками.
А из окна гостиницы открывается прекрасный вид на голубое небо и бесконечное море.
Все бы хорошо на атмосферном фото, но синяк на внутренней стороне коленного сустава заставил подписчиков задуматься.
"Синяк на ноге - это от Потапа в постели?" - подписал фото фолловер.
Отметим, что Настю часто критикуют за голые фото. Этот раз не стал исключением:
- Ты же хорошая певица, зачем показывать всем свое тело?
- Ты бываешь когда-то одетая? Неужели кроме голого зада показать не чего? Ты же красивая девушка!
- Настя, вже вся Україна знає, що крім голого заду тобі нічого показати. Уймися вже! Або заведи собі закриту сторінку і для сексуально нестримних чи недалеких людей виставлявся, навіщо всім це?
Напомним, что Настя Каменских и Алексей Потапенко долго скрывали свои отношения, но весной 2019-го объявили о намерении пожениться. Пара сыграла роскошную свадьбу под Киевом, на которой отгуляли все украинские селебретис.