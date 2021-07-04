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Каминская в белье показала внушительный животик: "очередная сенсация"

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Воскресенье 04 июля 2021 16:11
Каминская в белье показала внушительный животик: "очередная сенсация" Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Каминская умеет мастерски интриговать поклонников и провоцировать. Так, недавно она призналась, что специально подогревала в СМИ слухи о романе с экс-нардепом, но на самом деле романтических отношений между ними нет – исключительно дружеские. Теперь же Слава решила спровоцировать слухи от третьей беременности, тем более она не скрывает – любимый мужчина у нее есть, вот только знакомить с ним общественность не спешит.

Слава запостила в Instagram фото в белье с заметно округлившимся животиком.

Певица позирует на дервянной кладке у небольшого озера. Она рассегнула трендовую длинную пеструю рубашку и приспустила удобные штаны, показав кружевное белье, а заодно и выдающийся животик. На втором снимке Слава решила поэпатировать публику еще больше и показала неприличный жест – средний палец.

"Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", - подписала провокационный снимок артистка.

Каминская в белье показала внушительный животик: &quot;очередная сенсация&quot;

Слава Каминская спровоцировала сеть (instagram.com/babaslavka)

На фото Славы отреагировали ее звездные подруги. "Зая, ты прекрасна!" - заверила Леся Никитюк. "Селена Гомес?" - сравнила ее с именитой певицей Даша Астафьева. "Красота - страшная сила. Красотка", – написала жена Влада Ямы, Лилиана.

Поклонники также не остались в стороне.

  • Ты просто беременна новым хитом
  • Самое первое, что приходит в голову людям, увидев такой живот, это беременность, но они наверное плохо кушают, или очень правильно держат спину
  • Черешня?
  • Так беременна или нет?
  • Улыбнуло! Классная, не могу!

Напомним, что ранее коллега Славы по группе НеАнгелы Вика рассказала о драках в коллективе.

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