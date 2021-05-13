Каминская в прозрачном халате и нескромной позе понежилась с мужчиной: "бывший с ума сойдет"
Слава Каминская умеет интриговать поклонников и подогревать слухи вокруг личной жизни. Знаменитость недавно высказалась о романе с нардепом и рассказла, что на самом деле их связывало. Также она сделала еще одно смелое заявление – артистка не исключает возможности, что в будущем вновь сойдется с бывшим супругом и отцом их общих детей Леонарда и Лауры – Эдгаром Каминским. А пока Слава сфокусировалась на сольном творчестве и готовит к релизу свой дебютный клип.
Жаркие кадры со съемочной площадки она запостила в Instagram.
Слава в прозрачном халате с кружевной окантовкой разместилась на постели и приняла пикантную позу. Рядом с ней лежит смеющийся мужчина. Слава забросила на него ногу и призывно смотрит в камеру. В подписи к кадру певица пояснила, кем он ей приходится.
"Концертный директор моей мечты! И в горе, и в радости. Мы тут такого напланировали…" - заинтриговала артистка.
Слава умеет мастерски интриговать (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники артистки также ответили на ее вопрос, в каком городе они ждут концерт певицы и поделились впечатлениями от горячего снимка.
- Ну, если только директор, а так как пара ну не смотритесь
- Бывший с ума сойдет
- Красивая ты
- Умничка
- Чувствуется, что будет огонь
Напомним, что ранее Слава Каминская рассказала о горе в семье – у певицы умер отец. Она решилась на настоящую исповедь о папе и облегчила душу перед поклонниками.