Каминская в прозрачном халате и нескромной позе понежилась с мужчиной: "бывший с ума сойдет"

Слава Каминская умеет интриговать поклонников и подогревать слухи вокруг личной жизни. Знаменитость недавно высказалась о романе с нардепом и рассказла, что на самом деле их связывало. Также она сделала еще одно смелое заявление – артистка не исключает возможности, что в будущем вновь сойдется с бывшим супругом и отцом их общих детей Леонарда и Лауры – Эдгаром Каминским. А пока Слава сфокусировалась на сольном творчестве и готовит к релизу свой дебютный клип.

Жаркие кадры со съемочной площадки она запостила в Instagram .

Слава в прозрачном халате с кружевной окантовкой разместилась на постели и приняла пикантную позу. Рядом с ней лежит смеющийся мужчина. Слава забросила на него ногу и призывно смотрит в камеру. В подписи к кадру певица пояснила, кем он ей приходится.

"Концертный директор моей мечты! И в горе, и в радости. Мы тут такого напланировали…" - заинтриговала артистка.

Слава умеет мастерски интриговать (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники артистки также ответили на ее вопрос, в каком городе они ждут концерт певицы и поделились впечатлениями от горячего снимка.