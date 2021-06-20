Каминская высказалась о новых отношениях и романе с экс-нардепом: "это вопросы к нему"

Слава Каминская умеет держать интригу и заставлять поклонников и журналистов теряться в догадках, а также умело провоцирует слухи о себе. Так, участница НеАнгелов (после распада коллектив выпускает лишь на закрытых мероприятия) подогревала разговоры об отношениях с бывшим нардепом и экс-членом правления "Нафтогаза" Сергеем Кацубой, а его маму Наталью даже называла свекровью. Позже артистка пояснила, что же на самом деле связывает ее с экс-народным избранником, но затем снова подлила масла в огонь, появившись под руку с мужчиной на конкурсе Mrs. Ukraine International 2021, к тому же она пришла на мероприятие в белоснежном платье , напоминающем свадебный наряд.

Этот факт не мог укрытьсяот пристального взгляда всезнающей Кати Осадчей, и в программе " Светская жизнь ", она забросла звезду вопросами о личном.

Так, Слава расставила все точки над "і" и пояснила, кем ей приходится Кацуба. Певица уверет, что с экс-нардепом они не пара, а подогревают слухи о романе лишь, чтобы раззадорить СМИ.

"Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень плохо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам", - пояснила певица.

Слава поснила, почему часто выходит в свет с экс-нардепом

На вопрос, как на светский выход Славы и Сергея реагирует супруга Кацубы, Каминская ответила: "Это вопрос к нему и к жене".