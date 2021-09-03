Канье Уэст честно признался в неверности Ким Кардашьян и алкогольной зависимости

Музыкант в своих текстах отобразил истинную картину брака. И теперь поклонникам стало известно, что Канье Уэст не был примерным мужем и становиться им в будущем не намерен. В одной из песен есть такие строчки: "Здесь я веду себя слишком богато. Вот я иду с новой цыпочкой. И я знаю, что правда. Все еще играю после двух детей". Канье буквально рассказал всем, что изменял Ким во время, когда она уже родила двоих детей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст казались идеальной парой (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Эта песня в некотором роде является его свидетельством обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака", - поделился инсайдер. К слову, он поспешил уточнить, что "цыпочкой" была вовсе не Ирина Шейк, с которой артисту приписывали роман.

Также по этой песне можно судить, что Уэст не намерен мириться с женой. В песне он сообщает, что никогда не вернется к семье в их особняк за $60 млн. Еще одно признание касается его алкогольной зависимости.