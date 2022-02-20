Канье Уэст выдвинул три условия для развода с Ким Кардашьян, но она их отвергла

Еще в декабре прошлого года Ким Кардашьян подала в суд ходатайство о расторжении брака с Канье Уэстом. Она просила как можно скорее признать ее незамужней женщиной, вопросы раздела имущества и опеки над детьми оставив на потом. Теперь свои требования выдвинул рэпер.

Судя по документам, которые попали в руки журналистов Page Six, адвокат Канье считает, что их с Ким совместные активы окажутся не защищены в том случае, если телезвезда решит снова выйти замуж. Объявление Ким незамужней по решению суда создаст дополнительные препятствия, если она снова вступит в брак до завершения всех процессов.

Поэтому Канье готов пойти на успупки Ким, если будут соблюдены три выдвинутых им условия. Прежде всего, рэпер потребовал неприкосновенности их с Ким общего траста – он против того, чтобы Кардашьян могла переводить оттуда деньги на свои счета.

Во-вторых, Канье настаивает, чтобы в случае смерти одного из экс-супругов причитающиеся денежные средства из общего траста были возмещены любой из сторон.

Ким Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

И последнее – Уэст хочет, чтобы Ким отказалась от супружеских привилегий до тех пор, пока они не решат все вопросы о собственности и опеке над четырьмя детьми. Если бы Ким пошла на это условие, при вынесении решения судом вся личная переписка супругов стала бы частью судебного протокола.

Адвокаты Кардашьян отвергли все требования. Тем не менее, действия Уэста однозначно могут усложнить процесс развода. Более того – многие поклонник пары считают, что этого и добивается Канье. Как известно, рэпер не единожды выражал желание помириться с Ким.