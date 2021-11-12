Каникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в Италию
Джамала вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым устроили себе небольшие романтические каникулы и улетели в Италию - впервые только вдвоем, оставив детей дома.
Выбор пары пал на колоритный Неаполь, а первыми фото из поездки артистка поделилась в Instagram.
Супруги уже успели прогуляться по живописному старому городу и насладиться вкусной неаполитанской кухней.
Джамала выбрала для променада стильный лук - широкие черные джинсы, черный кроп-топ, белые кроссовки и удлиненный пиджак в гусиную лапку. Она завершила образ массивными серьгами, кольцами и трендовой подвеской на шее, а волосы оставила распущенными.
Джамала показала атмосферные кадры с прогулки с мужем по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поделилась исполнительница.
Она также попросила подписчиков подсказать ей интересные места и хорошие рестораны в Неаполе.
Те не стали заставлять себя просить дважды и оставили множество рекомендаций, а также пожеланий хорошего отдыха в комментариях.
- Які гарні
- Победительницу на улице не узнают?
- Амальфі дуже гарне , дихає старими скелями і старими будиночком
- Гарна пара, щастя вам!
- Гарного відпочинку
- Классные
- Советую отведать канноли (вкуснейший сицилийский десерт)
- Ого як красиво! Гарно вам провести час!
- Джа, Бекир, отдыхайте, кайфуйте, наслаждайтесь. Крутышки, хорошего путешествия
- Вот это реально путешествие! Кайфуйте, отлично провести время
Напомним, ранее Джамала без макияжа очаровала домашними фото со своей очаровательной собакой.