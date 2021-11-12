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Каникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в Италию

Новина українською →
Неаполь, Италия, Пятница 12 ноября 2021 13:31
Каникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в Италию Джамала с мужем Бекиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым устроили себе небольшие романтические каникулы и улетели в Италию - впервые только вдвоем, оставив детей дома.

Выбор пары пал на колоритный Неаполь, а первыми фото из поездки артистка поделилась в Instagram.

Супруги уже успели прогуляться по живописному старому городу и насладиться вкусной неаполитанской кухней.

Джамала выбрала для променада стильный лук - широкие черные джинсы, черный кроп-топ, белые кроссовки и удлиненный пиджак в гусиную лапку. Она завершила образ массивными серьгами, кольцами и трендовой подвеской на шее, а волосы оставила распущенными.

Каникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в ИталиюКаникулы для двоих: Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем в Италию

Джамала показала атмосферные кадры с прогулки с мужем по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поделилась исполнительница.

Она также попросила подписчиков подсказать ей интересные места и хорошие рестораны в Неаполе.

Те не стали заставлять себя просить дважды и оставили множество рекомендаций, а также пожеланий хорошего отдыха в комментариях.

  • Які гарні
  • Победительницу на улице не узнают?
  • Амальфі дуже гарне , дихає старими скелями і старими будиночком
  • Гарна пара, щастя вам!
  • Гарного відпочинку
  • Классные
  • Советую отведать канноли (вкуснейший сицилийский десерт)
  • Ого як красиво! Гарно вам провести час!
  • Джа, Бекир, отдыхайте, кайфуйте, наслаждайтесь. Крутышки, хорошего путешествия
  • Вот это реально путешествие! Кайфуйте, отлично провести время

Напомним, ранее Джамала без макияжа очаровала домашними фото со своей очаровательной собакой.

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