Ни капли фотошопа: жена Влада Ямы похвасталась идеальной фигурой в бикини

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхают в солнечной Греции, где отпраздновали и 39-летие артиста . Супруга звезды паркета выложила несколько красочных снимков, на которых показала фигуру в бикини.

Жаркими кадрами Лилиана поделилась на своей странице в Instagram .

На фото она позировала в крошечном желтом бикини с черными завязками. Лилиана прилегла на камень на фоне моря и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе. Волосы девушки при этом эффектно свешиваются по краю камня.

Красотка попросила подписчиков выбрать лучший снимок, при этом выложила и тот, куда попал палец Ямы.

"Ни капли фотошопа. Что я, зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?" - написала жена хореографа.

Жена Влада Ямы покорила точеной фигурой в мини-бикини (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палец - так себе, остальное - огонь", - отреагировал Влад.

Фолловеры же засыпали Лилю комплиментами.