Ни капли фотошопа: жена Влада Ямы похвасталась идеальной фигурой в бикини
Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхают в солнечной Греции, где отпраздновали и 39-летие артиста. Супруга звезды паркета выложила несколько красочных снимков, на которых показала фигуру в бикини.
Жаркими кадрами Лилиана поделилась на своей странице в Instagram.
На фото она позировала в крошечном желтом бикини с черными завязками. Лилиана прилегла на камень на фоне моря и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе. Волосы девушки при этом эффектно свешиваются по краю камня.
Красотка попросила подписчиков выбрать лучший снимок, при этом выложила и тот, куда попал палец Ямы.
"Ни капли фотошопа. Что я, зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?" - написала жена хореографа.
Жена Влада Ямы покорила точеной фигурой в мини-бикини (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Палец - так себе, остальное - огонь", - отреагировал Влад.
Фолловеры же засыпали Лилю комплиментами.
- Шикарная женщина, беру с вас пример
- Как красиво, вы Невероятная
- Богиня
- Дуже спекотно, гаряче
- Ви дуже красива! Любові та щирості вашій сім'ї
- Модель!!! Красотааааа!
- Не жінка, а мрія.... Клеопатра...
- С пальцем, конечно!
- 1, 2 крутые фотки и фигурка просто огонь. А 3 фоточка будто муж хочет тебя схватить пальчиками
- Ви дуже гарна
Напомним, ранее Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика.