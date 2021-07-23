Ни капли макияжа: Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения
Певица Слава Каминская, которая недавно отпраздновала свое 37-летие в турецкой Каппадокии в компании друзей, поделилась с поклонниками редким фото без макияжа.
Свое натуральное лицо сразу после пробуждения звезда показала в Instagram.
На снимке Слава лежит в постели, прикрывшись белым одеялом, и смотрит в камеру. Волосы артистки слегка растрепаны, а на лице совсем нет косметики.
Отметим, что подобные кадры исполнительница выкладывает весьма нечасто.
"Доброе утро", - лаконично прокомментировала фото Каминская.
Слава Каминская показала постельный снимок без макияжа (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники оценили естественную красоту знаменитости и искупали ее в комплиментах, желая доброго утра в ответ.
- Сексуальна, Мила, Гарна!
- Какая классная
- Красота
- С Бодрым
- Доброе утро! Вы Крутая
- Славочка, почему такая грусть в глазах?…
- Красотуля
- Заспанная красотка!
- Такая естественная
Напомним, ранее Слава интриговала сеть фото с округлившимся животиком, но сразу же предупредила - о беременности речь не идет, скорее, это о любви к вкусной пище. Реакция сети была неоднозначная, так что Каминская резко осадила недоброжелателей.