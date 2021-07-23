ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ни капли макияжа: Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 15:31
Ни капли макияжа: Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Певица Слава Каминская, которая недавно отпраздновала свое 37-летие в турецкой Каппадокии в компании друзей, поделилась с поклонниками редким фото без макияжа.

Свое натуральное лицо сразу после пробуждения звезда показала в Instagram.

На снимке Слава лежит в постели, прикрывшись белым одеялом, и смотрит в камеру. Волосы артистки слегка растрепаны, а на лице совсем нет косметики.

Отметим, что подобные кадры исполнительница выкладывает весьма нечасто.

"Доброе утро", - лаконично прокомментировала фото Каминская.

Ни капли макияжа: Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения

Слава Каминская показала постельный снимок без макияжа (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили естественную красоту знаменитости и искупали ее в комплиментах, желая доброго утра в ответ.

  • Сексуальна, Мила, Гарна!
  • Какая классная
  • Красота
  • С Бодрым
  • Доброе утро! Вы Крутая
  • Славочка, почему такая грусть в глазах?…
  • Красотуля
  • Заспанная красотка!
  • Такая естественная

Напомним, ранее Слава интриговала сеть фото с округлившимся животиком, но сразу же предупредила - о беременности речь не идет, скорее, это о любви к вкусной пище. Реакция сети была неоднозначная, так что Каминская резко осадила недоброжелателей.

Читайте LITE в Google News
певец Слава Каминская
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинская гимнастка-чемпионка поборола рак: "прошла через ад и переосмыслила очень многое"
Украинская гимнастка-чемпионка поборола рак: "прошла через ад и переосмыслила очень многое"