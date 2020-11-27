Карантин прошел не зря: Джамала сделала неожиданное признание о своей беременности

Джамала сделала неожиданный пост

В шоу-бизнесовой украинской тусовке - настоящий бейби-бум! Звезды не скупятся на ценные советы и личные истории о своих крошках. Не успела Илона Гвоздева рассказать, как вести себя мамочкам, чтобы не наступать на ее "грабли", ведь звезда недавно родила сынишку Доминика, как интересной историей поделилась певица Джамала. Оказывается, история выбора имен ее сынишек окутаны настоящей мистикой.

Джамала в своем микроблоге поделилась трогательными семейными фото и рассказала, что одно из имен ей... приснилось!

Дальше, как говорится, больше. Теперь певица решилась на другое признание. По ее словам, только сейчас она поняла, "зачем это все" - беременность и материнство.

"Знаете, заметила удивительную вещь, вся моя лента пестрит красивыми беременными девушками. Что это? Карантин прошел не зря? Просто "пришло время", все немного повзрослели или что-то другое? Могу сказать о себе, хотя моя беременность началась еще до карантина, именно сейчас я ощущаю зачем это все!

Когда бессонными ночами кормлю, убаюкиваю, а потом наслаждаюсь сном Селимки, я понимаю...

Ну, да! Конечно! Когда весь музыкальный мир на паузе, я не могу делать счастливыми людей на своих концертах. Но как же прекрасно, что я могу "приносить пользу" и по-настоящему делать счастливым (сытым и здоровым ) хотя бы одного маленького и очень любимого человека!", - написала Джамала.



Джамала и ее семья (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, певица ранее рассказала, как поддерживать иммунитет: Джамала дала поклонникам ценные советы.