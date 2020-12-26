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Карантин не для всех: Лобода и Меладзе развлекали киевлян в элитном ресторане

Новина українською → Киев, Суббота 26 декабря 2020 13:11
Карантин не для всех: Лобода и Меладзе развлекали киевлян в элитном ресторане Светлана Лобода и Валерий Меладзе (фото: скриншот)
Автор: Владимир Костырин

Светлана Лобода и Валерий Меладзе выступили в одном из популярных киевских ресторанов, несмотря на карантинные ограничения и сложную эпидемиологическую ситуацию.

Видео с концерта опубликовал Владимир Остапчук в своем Instagram в stories, который также посетил мероприятие.

Как видно на кадрах, хиты артистов не только вызвали восторг у посетителей, но также заставили забыть о правилах карантина - в частности, о масочном режиме и социальной дистанции.

Публика активно танцевала под песни исполнителей, теснилась возле сцены, подпевала и дарила музыкантам громкие аплодисменты.

Карантин не для всех: Лобода и Меладзе развлекали киевлян в элитном ресторане

Лобода и Меладзе выступили в киевском ресторане во время карантина (фото: скрин instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Российский певец Меладзе исполнял свои самые известные шлягеры "Как ты красива сегодня", "Спрячем слезы от посторонних", "Текила любовь", "Красиво", "Небеса" и другие.

Карантин не для всех: Лобода и Меладзе развлекали киевлян в элитном ресторане

Валерий Меладзе в киевском ресторане пел свои лучшие хиты (фото: скрин instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Опальная украинская артистка Лобода, которая активно строит свою карьеру в РФ в белом концертном ярком наряде также "оторвалась" в столице Украины, куда недавно прилетела продвигать свою новую песню. Артистка также представила посетителям ресторана свой вариант хита Меладзе "Текила любовь", а тот остался слушать выступление коллеги вместе с остальными зрителями.

Видео выступлений можно посмотреть по этой ссылке.

Карантин не для всех: Лобода и Меладзе развлекали киевлян в элитном ресторане

Светлана Лобода "оторвалась" на шоу в киевском ресторане (фото: скрин instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Ранее сообщалось, что в ноябре Константин Меладзе дал два концерта в Киеве во Дворце "Украина", которые прошли в разгар эпидемии коронавируса.

Также мы писали о том, что недавно Лобода "вляпалась" в грандиозный скандал - певицу обвинили в плагиате.

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