Карьере конец? После третьего обвинения в изнасиловании Крис Нот потерял сделку на 12 млн долларов

67-летний актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", получил новое обвинение в изнасиловании. Третьей жертвой, которая решила высказаться, стала некая Ава. Женщина призналась, что актер пытался изнасиловать ее в 2010 году, когда ей было всего 18. Девушка работала хостес в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Скандальная слава уже нанесла урон карьере знаменитого актера. Производитель тренажеров Peloton, который выпустил ролик с участием актера после выхода первой серии сериала "И просто так", удалил видео. После от сотрудничества с Нотом отказалось агентство A3 Artists, которое его представляло. Очередные убытки принесла звезде расторгнутая сделка с американской компанией Entertainment Arts Research.

Представители компании отказались от сделки с Крисом, которая предполагала закупку бренда текилы Ambhar, принадлежащего Ноту. Сделка должна была принести звезде "Секса в большом городе" $12 млн.

Карьере Криса Нота нанесли урон скандалы (фото: кадр из сериала "И просто так")

"На данный момент для нас нет смысла заключать эту сделку в свете претензий, которые должны восприниматься с предельной серьезностью", — заявил гендиректор EARI Бернар Рубин. В официальном заявлении он заявил, что контракт с Нотом на фоне скандала стал бы для компании "катастрофой".

Сам Крис Нот все отрицает и подчеркивает, что все описанные девушками связи произошли по обоюдному согласию.