Карета может превратиться в тыкву: Слава Каминская высказалась о разочаровании в любимом человеке

Певица уверена: не нужно заранее очаровываться людьми

Слава Каминская любит и горячее фото запостить, и о жизни поразмышлять. На этот раз участница группы "НеАнгелы" написала пост-раздумье в своем Instagram, в ходе которого вывела личную формулу, как не разочароваться в партнере.

Проблемы в отношениях начинаются тогда, когда мы романтизируем их, насмотревшись красивых сериалов и фильмов, и влюбляемся не в настоящего человека, а в придуманного нами же персонажа, уверена певица. В итоге, по словам Славы, мы хотим сказки, истории, которую расскажем детям, большой и безусловной любви, но часто она далека от реальности.

"Всегда нужно помнить, что наши ожидания никто не обязан оправдывать! Нужно научиться сильно не очаровываться, а включаться в реалии, чтобы карета не превратилась в тыкву!", - подытожила певица.

Свой пост-размышление Каминская проиллюстрировала загадочным фото: Слава стоит на фото с задумчивым видом возле нарисованного контура мужчины, который ее приобнимает. Адресовано ли это сообщение кому-то из эксов певицы, неясно, но фолловеры согласились с певицей.

Слава Каминская знает толк в любовных делах (www.instagram.com/babaslavka/)

"Мудрые слова", "Так и есть", "Чистая правда, Слава, согласна на 200 %", "Всегда помню об этом и другим говорю", "Соглашусь с каждым словом", - высказали свое мнение поклонники певицы.

Напомним, что недавно Слава заинтриговала фолловеров романтикой с экс-партнером по Танцам со звездами 2020.