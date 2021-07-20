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"Карма": Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 09:57
"Карма": Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Styler

Ксения Мишина и Александр Эллерт огорчили поклонников известием о том, что расходятся. Актриса написалаа соотвествующий пост в соцсети, а ее избранник предпочел не комментировать случившееся, но из его профиля в Instagram исчезла ссылка на аккаунт любимой. Также шоумен покинул Крымский полуостров, куда приехал вместе с Ксенией и ее сыном Платоном к родителям любимой, позже родители Александра также приехали в Крым.

В разделе "сторис" Instagram Александр записал обращение к поклонникам и поделился деталями своего путешествия домой, в Киев.

"У некоторых ярость и негодование, но под моими постами мы никого не оскорбляем", - обратился он к многочсиленным фанам, которые бурно реагируют на новость о разрыве пары Саши и Ксюши.

"Я отправил родителей, я отпрвляюсь сам. У меня впереди 900 км потрясающего путешествия. Крым наш! Поехали", - заявил Александр.

Александр покинул Крым и уехал в Киев

Попутно стало известно, что дочь Эллерта едет в лагерь около Скадовска. Александр остановился возле таблички с наименованием города и рассказал детали. Позже машину Эллерта остановили постовые.

"Вы перекресток видели?" - поинтересовался патрульный. "Нет", - ответил Александр. "Ну как же?" – удивился полицейский. "Ну, так…" - парировал ему Эллерт. "Оказывается, нельзя на перекрестке на трассе перегонять и обгонять", - пояснил на камеру автор "Квартала 95".

&quot;Карма&quot;: Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

Скиншот видео (instagram.com/ellert_a)

Александр пожаловался, что ни на одной заправке нет веганских хот-догов. Также он сообщил, что готов быть лицом веганских хот-догов в Украине.

&quot;Карма&quot;: Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

Скиншот видео (instagram.com/ellert_a)

Ранее Александр поделился веселым фото на фоне скалистеной местности в районе Ай-Петри и оставил корокую подпись: "ту би континуед".

&quot;Карма&quot;: Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

Александр Эллерт покинул Крым (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксения же запостила фото в белоснежном брюном костюме и коротком эффектном топе на фоне моря. В качестве подписи она оставила сердечко.

&quot;Карма&quot;: Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

&quot;Карма&quot;: Эллерт покинул Крым после разрыва с Мишиной, но его остановили патрульные

Ксения Мишина показала эффекный образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)

К слову, еще совсем недавно в паре Мишина-Эллерт ничего не предвещало беды – влюбленные даже набили совместные тату.

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