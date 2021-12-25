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Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 09:57
Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль служит для поклонников примером – ее целеустремленностью и талантом восторгуются миллионы фанов, а стиль и образ - копируют. Посты поп-дивы в соцсети собирают сотни тысяч лайков и множество комментариев.

В новом посте в Instagram певица оригинально поздравила поклонников с католическим Рождеством, которое отмечают 25 декабря.

Она показала веселое видео со своим участием. В кадре улыбчивая звезда увлеченно лакомится тортом и предлагае отведать десерт своему пиар-менеджеру и другу Павлу Орлову. Она смеется в камеру и демонстрирует отличное настроение.

Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам

Тина Кароль восхитила милым образом (фото: instagram.com/tina_karol)

На Тине – черное бархатное платье от Polo Ralph Lauren с коротким рукавом стоимостью 14 800 грн. Она продемонстрировала безупречный макияж с красной помадой и аккуратно уложенные голливудские белокурые локоны.

Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам

Скриншот: kameron.ua

"Сегодня католическое Рождество! Желаю Вам и себе вкусных и семейных праздников, радости духа, обновления восторга и искрящихся глаз! Пусть мечты становятся целями. С Рождеством!" – подписала ролик Тина.

Внимательные фаны заметила, что певица лакомится тортом ближе к полуночи и сразу же начали интересоваться ее диетой и восхищаться стройной фигурой.

  • Вы красотка, и у Вас потрясающая фигура
  • Красотка
  • Какая невероятная женственность!
  • Просто невероятная! Иногда даже нужно в такое время покушать торт, чтобы пришло вдохновения на новые свершения
  • Как всегда шикарная
  • Ну такая хорошая, милашка

Стоит отметить, что Тина поддерживает себя в форме с помощью силовой йоги – аштанга йоги, а также придерживается кето-диеты.

Тина побаловала фанов фото еще одного своего лаконичного образа, сделав ставку на total white – юбка плиссе, белоснежная водолазка и пиджак в тон. Звершающим штрихом послужили молочные лодочки.

Кароль в кокетливом платье за 14 800 грн. побаловала себя запрещенкой и обратилась к поклонникам

Тина показала лаконичный total white-образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль впечатлила поклонников акустикой на праздники.

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Тина Кароль
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