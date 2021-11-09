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Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 11:47
Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль восхищает поклонников эффектными фотосетами, которые становятся все жарче. Например, недавно звезда снялась обнаженной, прикрывшись лишь прозрачной материей. Поэтому появления новых снимков своей любимицы в соцсети фаны всегда ждут с замиранием сердца.

И Тина порадовала их свежим фотосетом в Instagram.

Тина прогулялась по улице в черном элегантном и соблазнительном платье-смокинге с золотыми пуговицами от бренда Jaswely. Его цена составляет около 5 300 грн.

Длинное двубортное платье по фигуре с накладными карманами-обманками, открытой линией декольте и пикантным разрезом идеально село на стройные формы звезды. К слову, свою форму Тина поддерживает благодаря специальной силовой йоге с элементами акробатики.

Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Тина Кароль показала эффектный street style образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Она дополнила строгий эффектный наряд черными сапогами-чулками на высоком каблуке.

Ее макияж был сделан с акцентом на губы – трендовая коричнево-красная помада сталая притягательным и ярким акцентом образа.

Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Скриншот (jaswely.com)

"Ноу ноу драма, жизнь прекрасна", - констатировала под эффектными фотосетом певица.

Поклонники пришли в восторг от нового роскошного в своей простоте и соблазнительности образа звезды.

  • Какая прекрасная
  • Шикарная
  • Вау! Невероятно красивая!
  • Красивая безумно
  • Какой роскошный look!
  • Превосходная
  • Волшебная
  • Очаровательная мадам
  • Ну до чего же грациозная женщина-кошка

Напомним, что ранее Тина Кароль показала, как выглядит без косметики.

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