Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка

Тина Кароль восхищает поклонников эффектными фотосетами, которые становятся все жарче. Например, недавно звезда снялась обнаженной , прикрывшись лишь прозрачной материей. Поэтому появления новых снимков своей любимицы в соцсети фаны всегда ждут с замиранием сердца.

И Тина порадовала их свежим фотосетом в Instagram .

Тина прогулялась по улице в черном элегантном и соблазнительном платье-смокинге с золотыми пуговицами от бренда Jaswely. Его цена составляет около 5 300 грн.

Длинное двубортное платье по фигуре с накладными карманами-обманками, открытой линией декольте и пикантным разрезом идеально село на стройные формы звезды. К слову, свою форму Тина поддерживает благодаря специальной силовой йоге с элементами акробатики.

Тина Кароль показала эффектный street style образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Она дополнила строгий эффектный наряд черными сапогами-чулками на высоком каблуке.

Ее макияж был сделан с акцентом на губы – трендовая коричнево-красная помада сталая притягательным и ярким акцентом образа.

Скриншот (jaswely.com)

"Ноу ноу драма, жизнь прекрасна", - констатировала под эффектными фотосетом певица.

Поклонники пришли в восторг от нового роскошного в своей простоте и соблазнительности образа звезды.