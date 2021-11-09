Кароль в платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем: женщина-кошка
Тина Кароль восхищает поклонников эффектными фотосетами, которые становятся все жарче. Например, недавно звезда снялась обнаженной, прикрывшись лишь прозрачной материей. Поэтому появления новых снимков своей любимицы в соцсети фаны всегда ждут с замиранием сердца.
И Тина порадовала их свежим фотосетом в Instagram.
Тина прогулялась по улице в черном элегантном и соблазнительном платье-смокинге с золотыми пуговицами от бренда Jaswely. Его цена составляет около 5 300 грн.
Длинное двубортное платье по фигуре с накладными карманами-обманками, открытой линией декольте и пикантным разрезом идеально село на стройные формы звезды. К слову, свою форму Тина поддерживает благодаря специальной силовой йоге с элементами акробатики.
Тина Кароль показала эффектный street style образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Она дополнила строгий эффектный наряд черными сапогами-чулками на высоком каблуке.
Ее макияж был сделан с акцентом на губы – трендовая коричнево-красная помада сталая притягательным и ярким акцентом образа.
Скриншот (jaswely.com)
"Ноу ноу драма, жизнь прекрасна", - констатировала под эффектными фотосетом певица.
Поклонники пришли в восторг от нового роскошного в своей простоте и соблазнительности образа звезды.
- Какая прекрасная
- Шикарная
- Вау! Невероятно красивая!
- Красивая безумно
- Какой роскошный look!
- Превосходная
- Волшебная
- Очаровательная мадам
- Ну до чего же грациозная женщина-кошка
Напомним, что ранее Тина Кароль показала, как выглядит без косметики.