Кароль продала свой цифровой отпечаток пальца: какую сумму выручила певица и кто покупатель

Недавно Тина Кароль выставила на продажу необычный лот – свой цифровой отпечаток пальца. Тогда этот шаг вызвал резонанс в сети . К слову, сделка прошла успешно и сегодня, 16 июля, закончились торги на NFT аукционе за этот уникальный цифровой автограф украинской поп-дивы.

За отпечаток пальца певицы выручили 100 тыс. гривен. Имя покупателя не разглашается. Об окончании торгов и дальнейших планах артистка написала в Instagram .

Так, полученные средства Тина передала на развитие собственного свежего музыкального проекта "Молода кров".

"Продано! Сегодня мой цифровой отпечаток пальца был продан на NFT аукционе! Все вырученные средства передаю в проект "Молода кров" - будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты, и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую", - написала певица.

"Молода кров" - проект национального масштаба, миссия которого открыть для слушателей новые имена и пополнить каталог украинской музыки современными песнями.

Тина Кароль продала свой цифровой автограф (фото: instagram.com/tina_karol)

"Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", - рассказала Тина.

Поклонники артистки пришли в восторг от таких новостей.

Очень интересно услышать этот альбом и открыть новые имена в дуэтах с Вами

Браво, Тина! Не перестаешь удивлять!!! Мудра не по годам, красива, современна и амбициозна!

Это так круто

Это огромный вклад для молодых талантов , как со стороны покупателя , так и для Тины за идею показать, какими талантами богата Украина, Спасибо за мудрость и упорство нашей Тины

Кстати, ранее Кароль уже создавала успешные музыкальные проекты для популяризации современной украинской культуры. Песня "Україна - це ти" была исполнена певицей совместно с участниками проекта "Голос. Діти". Композиция была включена в школьную программу, а также опубликована в Хрестоматии по украинскому языку для вторых классов среднеобразовательных школ Украины.