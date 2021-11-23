Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами
Тина Кароль не оставляет миллионную армию поклонников без обсуждаемого контента. Певица появляется перед ними во все более жарки образах, будоража их воображение. Кожаные луки сменились на луки откровеннее и чувственнее.
Так, в новой фотосессии в Instagram Тина предстала в пушистом ансамбле – коротеньких белоснежных шортиках и топе, а верх она набросила теплый ворсистый кардиган в тон.
Певица собрала волосы в аккуратный хвост и продемонстрировала на камеру стройные ножки, соблазнительно позируя перед фотографом. Она обула удобные и теплые зимние кроссовки оттенка кэмел из новой именной коллекции.
"Всем нежной и комфортной зимы", - обратилась Тина к поклонникам.
Тина Кароль показала соблазнительный и уютный лук (фото: instagram.com/tina_karol)
Под постом с соблазнительным фотосетом поклонники Тины не скупились на комплименты для нее.
- Солнечная
- Какая красивая
- Ты просто шикарная
- Шик фото
- Как всегда прекрасна
- Тина бомба
- Ты как всегда очаровательная красивая, и безумно сексуальная
- Милашка, обворожительная, красавица, секси!
К слову, Тина не так давно решилась обрезать густую челку – именно такая прическа является трендом сезона и все больше знаменитостей стали обладательницами модного образаа.
Напомним, что Тина Кароль находится в Британии в компании сына Вениамина. Ко Дню Достоинства и Свободы мама и мальчик облачились в красочные вышиванки.