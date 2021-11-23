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Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами

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Вторник 23 ноября 2021 20:45
Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль не оставляет миллионную армию поклонников без обсуждаемого контента. Певица появляется перед ними во все более жарки образах, будоража их воображение. Кожаные луки сменились на луки откровеннее и чувственнее.

Так, в новой фотосессии в Instagram Тина предстала в пушистом ансамбле – коротеньких белоснежных шортиках и топе, а верх она набросила теплый ворсистый кардиган в тон.

Певица собрала волосы в аккуратный хвост и продемонстрировала на камеру стройные ножки, соблазнительно позируя перед фотографом. Она обула удобные и теплые зимние кроссовки оттенка кэмел из новой именной коллекции.

"Всем нежной и комфортной зимы", - обратилась Тина к поклонникам.

Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибамиКароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами

Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами

Кароль в пушистых микрошортах и топе свела с ума волнительными изгибами

Тина Кароль показала соблазнительный и уютный лук (фото: instagram.com/tina_karol)

Под постом с соблазнительным фотосетом поклонники Тины не скупились на комплименты для нее.

  • Солнечная
  • Какая красивая
  • Ты просто шикарная
  • Шик фото
  • Как всегда прекрасна
  • Тина бомба
  • Ты как всегда очаровательная красивая, и безумно сексуальная
  • Милашка, обворожительная, красавица, секси!

К слову, Тина не так давно решилась обрезать густую челку – именно такая прическа является трендом сезона и все больше знаменитостей стали обладательницами модного образаа.

Напомним, что Тина Кароль находится в Британии в компании сына Вениамина. Ко Дню Достоинства и Свободы мама и мальчик облачились в красочные вышиванки.

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