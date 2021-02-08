Катастрофически не хватало: Ребрик в лосинах восхитила полезной семейной традицией с мужем

Лилия Ребрик на работе – профессионал своего дела, а дома – отменная хозяйка. И доказывает это, делясь фирменными кулинарными секретами . Лилия назвала верный способ избавиться о лишний каллорий, которые с легкостью можно набрать, готовя различные вкусности по рецептам ведущей. Оказывается, стоит лишь полтора часа попотеть в зале!

"Да, грешные мы с Андреем Диким: не только вкусно едим, но и занимаемся в зале. Причем так, чтобы регулярно, то после карантина, когда залам разрешили работать. Весной, когда отменили все театральные представления, физических нагрузок катастрофически не хватало, и я поняла, что, если что-то и качаю, разве что брови крупным планом в кино! Театр всегда держал меня в тонусе, давал ту дозу физических нагрузок, в которых я, как бывшая спортсменка, нуждалась. И когда это от меня забрали, стала ощущать! Вот и решили не тянуть - пошли тренироваться!" - пояснила свое решение Лилия.

Так, ведущая ходит в зал с мужем - они занимаются с тренером, а параллельно с тренировкой еще и устраивают "Интернет-детокс",пара на два часа откладывает в сторону телефоны и забывает обо всем.

"Такая вот у нас появилась еще одна семейная традиция (спасибо карантина!) Ну и скажу вам, что это так затягивает, что отказаться уже невозможно. Даже сейчас, когда возвращаемся к привычному ритму жизни", - призналась теледива.

Также она отметила, что не осуждает и прекрасно понимает тех, кто никак не может добраться до спортзала из-за тотальной занятости и хронической усталости.