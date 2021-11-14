ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Катя Осадчая очаровала домашним фото: "такая милая и настоящая"

Новина українською →
Воскресенье 14 ноября 2021 13:22
Катя Осадчая очаровала домашним фото: "такая милая и настоящая" Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая с удовольствием радует поклонников новыми снимками, демонстрируя стильные и удобные осенние образы. Впрочем, не все из них приходятся им по нраву - так, недавно ведущую в облегающем платье обвинили в излишней худобе. На этот раз звезда предстала в милом домашнем луке.

Атмосферным кадром Катя поделилась на своей странице в Instagram.

Теледива запечатлена во дворе своего загородного дома, сидящей в плетеном кресле. На Осадчей - комфортный и одновременно стильный наряд: широкие белые брюки и длинный бежевый кардиган с цветочным принтом белого цвета.

Ее волосы распущены и свободно рассыпались по плечам, а на лице нет ни капли макияжа. Ведущая смотрит в объектив с легкой загадочной улыбкой.

"Чудових вихідних!" - пожелала подписчикам Катя.

Катя Осадчая очаровала домашним фото: &quot;такая милая и настоящая&quot;

Катя Осадчая без макияжа показала уютный образ на выходные (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили естественный вид Осадчей и оставили ей теплые слова в комментариях.

  • Чудових вам вихідних! Красотка!
  • Королева
  • Така гарна!
  • Хороше фото. Справжнє
  • Катенька, устали? почему скучаете? Очень любите природу, это здоровье и хорошее настроение, ВЫ ПРЕЛЕСТЬ!
  • Какая невозможная красоточка Катенька
  • Такая милая и настоящая
  • Очень красивый наряд, но жаль, что в одном цвете
  • Красавица, що тут скажешь!
  • Красавица, мама замечательная, прекрасная жена

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали трогательное фото с младшим сыном Даниилом на морском берегу.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Танцы со звездами 2021: назван первый претендент на вылет из четвертьфинала
Танцы со звездами 2021: назван первый претендент на вылет из четвертьфинала