Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и старшим сыном Иваном отдыхает на берегу океана в Таиланде, наслаждаясь пляжем, древней историей и архитектурой и вкусной едой. Также телеведущая показала фигуру в купальнике после рождения третьего сына Даниила в августе прошлого года.

38-летняя Катя позировала в голубом бикини у кромки прибоя на фоне лазурной воды. Она дополнила лук солнцезащитными очками и ниткой жемчуга на шее, а волосы собрала в пучок.

Многодетная мама может похвастаться подтянутым телом и упругим животом, хотя после третьих родов прошло всего 4 месяца.

Катя Осадчая поразила стройными формами после третьих родов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад-тай (классическое блюдо тайской кухни, – прим. ред.) даром не пройдет", – пошутила Осадчая в подписи к публикации.

Подписчики восхитились фигурой ведущей и засыпали ее комплиментами и вопросами, как ей удалось быстро вернуть такую роскошную форму.

Катя, поделитесь секретом - что нужно делать, чтобы иметь такое шикарное тело после родов!?

В шикарной ты форме, Катюша!

Після пологів за такий короткий термін яким чином можна так бездоганно виглядати??? В чому секрет?

Фигурка просто бомба в таком возрасте. Идеальная

Катруся, яка ж ви красуня, і фігура гарна, натуральна. Так тримайте, натуральність вам дуже лічить

Класна фігура, після народження трьох дітей

Отлично выглядите после родов, есть секрет?

Катя, гарно виглядаєте. Ви прекрасні

Пречудова жінка, мама трьох!

Катя, ну ідеальна ж фігура, ну!

В чудовій формі

Катя в шутку раскрыла свой секрет в следующей публикации - теледива выложила серию фото с сыном Иваном, с которым они резвятся в воде. На мальчика надели специальные нарукавники, также ведущая использовала доску, чтобы учить малыша плавать. Именно такая активность помогает ей быть стройной.

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не грозят", - с юмором написала Осадчая.

Катя Осадчая наслаждается пляжным отдыхом с мужем и сыном в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)