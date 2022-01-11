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Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности

Новина українською →
Таиланд, Вторник 11 января 2022 09:46
Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и старшим сыном Иваном отдыхает на берегу океана в Таиланде, наслаждаясь пляжем, древней историей и архитектурой и вкусной едой. Также телеведущая показала фигуру в купальнике после рождения третьего сына Даниила в августе прошлого года.

Горячие кадры были опубликованы на Instagram-странице знаменитости.

38-летняя Катя позировала в голубом бикини у кромки прибоя на фоне лазурной воды. Она дополнила лук солнцезащитными очками и ниткой жемчуга на шее, а волосы собрала в пучок.

Многодетная мама может похвастаться подтянутым телом и упругим животом, хотя после третьих родов прошло всего 4 месяца.

Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройностиКатя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройностиКатя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности

Катя Осадчая поразила стройными формами после третьих родов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад-тай (классическое блюдо тайской кухни, – прим. ред.) даром не пройдет", – пошутила Осадчая в подписи к публикации.

Подписчики восхитились фигурой ведущей и засыпали ее комплиментами и вопросами, как ей удалось быстро вернуть такую роскошную форму.

  • Катя, поделитесь секретом - что нужно делать, чтобы иметь такое шикарное тело после родов!?
  • В шикарной ты форме, Катюша!
  • Після пологів за такий короткий термін яким чином можна так бездоганно виглядати??? В чому секрет?
  • Фигурка просто бомба в таком возрасте. Идеальная
  • Катруся, яка ж ви красуня, і фігура гарна, натуральна. Так тримайте, натуральність вам дуже лічить
  • Класна фігура, після народження трьох дітей
  • Отлично выглядите после родов, есть секрет?
  • Катя, гарно виглядаєте. Ви прекрасні
  • Пречудова жінка, мама трьох!
  • Катя, ну ідеальна ж фігура, ну!
  • В чудовій формі

Катя в шутку раскрыла свой секрет в следующей публикации - теледива выложила серию фото с сыном Иваном, с которым они резвятся в воде. На мальчика надели специальные нарукавники, также ведущая использовала доску, чтобы учить малыша плавать. Именно такая активность помогает ей быть стройной.

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не грозят", - с юмором написала Осадчая.

Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройностиКатя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройностиКатя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройностиКатя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности

Катя Осадчая наслаждается пляжным отдыхом с мужем и сыном в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее мы писали, что счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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