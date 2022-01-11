Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини и раскрыла секрет стройности
Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и старшим сыном Иваном отдыхает на берегу океана в Таиланде, наслаждаясь пляжем, древней историей и архитектурой и вкусной едой. Также телеведущая показала фигуру в купальнике после рождения третьего сына Даниила в августе прошлого года.
Горячие кадры были опубликованы на Instagram-странице знаменитости.
38-летняя Катя позировала в голубом бикини у кромки прибоя на фоне лазурной воды. Она дополнила лук солнцезащитными очками и ниткой жемчуга на шее, а волосы собрала в пучок.
Многодетная мама может похвастаться подтянутым телом и упругим животом, хотя после третьих родов прошло всего 4 месяца.
Катя Осадчая поразила стройными формами после третьих родов (фото: instagram.com/kosadcha)
"Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад-тай (классическое блюдо тайской кухни, – прим. ред.) даром не пройдет", – пошутила Осадчая в подписи к публикации.
Подписчики восхитились фигурой ведущей и засыпали ее комплиментами и вопросами, как ей удалось быстро вернуть такую роскошную форму.
- Катя, поделитесь секретом - что нужно делать, чтобы иметь такое шикарное тело после родов!?
- В шикарной ты форме, Катюша!
- Після пологів за такий короткий термін яким чином можна так бездоганно виглядати??? В чому секрет?
- Фигурка просто бомба в таком возрасте. Идеальная
- Катруся, яка ж ви красуня, і фігура гарна, натуральна. Так тримайте, натуральність вам дуже лічить
- Класна фігура, після народження трьох дітей
- Отлично выглядите после родов, есть секрет?
- Катя, гарно виглядаєте. Ви прекрасні
- Пречудова жінка, мама трьох!
- Катя, ну ідеальна ж фігура, ну!
- В чудовій формі
Катя в шутку раскрыла свой секрет в следующей публикации - теледива выложила серию фото с сыном Иваном, с которым они резвятся в воде. На мальчика надели специальные нарукавники, также ведущая использовала доску, чтобы учить малыша плавать. Именно такая активность помогает ей быть стройной.
"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не грозят", - с юмором написала Осадчая.
Катя Осадчая наслаждается пляжным отдыхом с мужем и сыном в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)
Ранее мы писали, что счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде.