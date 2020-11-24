Катя Осадчая показала домашние увлекательные игры с сыном: копия папы

Ведущие устроили активные игры с сыночком

Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго прятали лицо сына Ивана он публики и вот, наконец, ведущий показал, как выглядит мальчик. Правда, на фото из гипермаркета видно только глаза ребенка, но ранее родители показывали его лишь с боку или со спины, поэтому поклонникам интересно было увидеть, как выглядит маленький Ваня. Теперь же Катя решила рассказать о домашних развлечениях звездной семьи.

На новом фото в Instagram Ваня стоит около стены спиной к камере, закрыв глаза руками. Оказалось, звездная семья играет в прятки, и мальчик собрался искать в большом доме своих родителей. Также поклонники оценили стильный интерьер звезд.

"А что вы делаете осенними вечерам? Мы с Юрием Горбуновым прячемся", - подписала она красноречивое фото.

Сын Кати и Юрия любит играть с родителями (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники ведущей тут же откликнулись на ее вопрос и заверили, что также любят игру в прятки с детьми.

И как долго Иван вас искал?

Классно, а мы смотрим, как вы играете. Ивасик так добросовестно глаза закрыл

Классная игра, и тыквы прикольные

Круто

Как мило

Любимое занятие! Прятаться от детей!

Даже не нужно смотреть, чье фото. Сразу видно Юрия Горбунова в миниатюре. Сын - маленькая копия папы

Развивающие игры лучше, чем игры на компьютере

Напомним, что ранее Катя Осадчая в костюме за 12 000 грн. покорила стилем.