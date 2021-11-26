Катя Осадчая показала фигуру в купальнике через 3 месяца после родов
Катя Осадчая, которая три месяца назад в третий раз стала мамой, впервые продемонстрировала, как выглядит ее фигура в купальнике. Сейчас телеведущая находится в командировке в Абу-Даби (ОАЭ), где успевает не только работать, а и немного отдохнуть.
На своей странице в Instagram она поделилась эффектными кадрами с пляжа.
38-летняя ведущая позировала на белоснежном песочке на фоне лазурной воды в раздельном черном купальнике без бретелей. На лице у Кати солнцезащитные очки, а волосы она собрала в пучок.
Осадчая позировала с разных ракурсов, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. При этом сама теледива считает, что ей еще стоит немного похудеть.
"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала многодетная мама.
Еще несколько расслабленных кадров она выложила в сторис.
Катя Осадчая ошеломила поклонников роскошной фигурой через три месяца после родов (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики Кати с ней не согласились - они заверили, что она в потрясающей форме и ничего лишнего у нее нет.
- Трое деток. Идеальная фигура
- Катя, лишнего ничего нет. Вы в прекрасной форме
- Не вижу ничего лишнего! Вы прекрасны
- Як? Як можна так суперово виглядати після пологів?
- Ви просто бомбезна. Класна фігура
- Чудова форма! Ефектна жінка!
- Катя, не переймайся!!! Все гаразд!
- Катя, ты шикарно выглядишь!
- Всем бы такую фигуру
- Зайвих нема навіть 100гр. Худоба нікого не красить. Катя, Ви в прекрасній формі
- Катя, які зайві кіло?! Виглядаєте шикарно просто!!!
- А в якому місці ті зайві кіло???
Напомним, что ранее Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном небесно-голубом платье.