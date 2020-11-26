Катя Осадчая показала постельное фото и очаровала играми сынишки

Ведущая сделала уютный домашний фотосет

Катя Осадчая старается держать поклонников в курсе своих дел и жизни. Она часто публикует новые фото и пополняет свои сторис в Instagram. На ее странице находится место любимыми мужу Юрию Горбунову и маленькому сыночку Ивану. Хоть ведущая пока и не решается показать лицо малыша, зато его папа успел засветить, как выглядит Ваня. К слову, малыш растет любознательным и любит активные игры. а его компаньонами дома становятся родители. Так, Катя решила похвастаться автопарком сыночка, которого сняла за увлекательной игрой.

Иван сосредоточенно расставляет игрушечные машинки на стандартные листки А-4 – как оказалось, так выглядят "гаражи" для его авто. К слову, к транспортным средствам малыша неравнодушен и его папа, а также друг семьи Потап. Во время последнего визита в гости к ведущим, рэпер и шоумен увлеклись играми с машинками Вани и сами окунулись с головой в детство!

Катя сфотографировала сына за игрой (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя публикует кадры из разных уголков дома, постепенно знакомя с апартаментами, где проживет звездная семья. На этот раз она показала фото из спальни. Теледива расположилась на кровати в нежно розовой рубашке и укуталась в белоснежное одеяло.

Катя показала фото из спальни (фото: instagram.com/kosadcha)

"Чем холоднее на улице, тем теплее одеяло", – поделилась простой истиной ведущая, которая, к слову, предпочла обойтись без макияжа.

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала, как играет с сыночком в прятки.