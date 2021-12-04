Катя Осадчая умилила нежным фото с 3-месячным сыном: "Так быстро растет"
Многодетная мама Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыночком Даниилом. 38-летняя телеведущая призналась, что малыш очень быстро растет.
Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Осадчая в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа малыша на руках спиной к камере и мило улыбаясь. К слову, он уже сам держит головку.
"Так швидко росте наш Данилко", - поделилась звездная мама.
Катя Осадчая показала подросшего младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети принялись умиляться теплому снимку и отметили, что маленький Даниил похож на маму. Впрочем, некоторые подписчики пожурили Катю за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном.
- Так виж із ним мало буваєте, от і висновок.
- Катюша, треба більше проводити часу з дітьми, підпис під фото як від чужої жіночки, швидко ростуть тільки сусідські діти
- Уже большой, а ещё недавно только родился
- Такое милое и нежное фото... Катя, вы супер
- Катю, яка ж Ви гарна й ніжна матуся
- Як ніжно, Чудово, мила матуся!
- Катюша, какой он милый!
- Який хороший карапузик!
- Якщо Іван копія Юра, то Данилко напевно копія мама!!! Рости здоровим!!!
- Такие хорошие
- Які ви красунчики
- Голівку вже тримає.!
Напомним, ранее Катя Осадчая в наряде за 58 тысяч сразила наповал на "Танцах со звездами".