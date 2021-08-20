Катя Осадчая восхитила цветущим видом после родов и рассказала о выборе имени для сына
Известная телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой - у нее и Юрия Горбунова родился сын. Звезда уже вышла в эфир после родов и рассказала о своем самочувствии, а также выборе имени для новорожденного.
Многодетная мама появилась в эфире программы "Сніданок з 1+1" и восхитила цветущим внешним видом уже на следующий день после рождения ребенка.
Первым делом Катя поблагодарила всех за невероятное количество поздравлений, которые они с Юрой получили. Ведущая призналась, что совсем не планировала рожать в этот день, ведь имела множество планов на следующие несколько недель.
Осадчая рассказала, что чувствует себя прекрасно, так же как и новорожденный малыш. Она упомянула также об эмоциях мужа Юрия Горбунова, для которого этот ребенок стал вторым.
"Папа счастлив. Папа с нашим сыном Иваном дома, потому что все-таки надо распределять обязанности. Я с младшим, папа – с нашим общим старшим",
– поделилась Катя.
Что касается имени для сыночка, то звездная пара все еще не определилась с ним. Однако ведущая призналась, что оно точно не будет начинаться на букву "и" (старшего сына Осадчей зовут Илья, а младшего – Иван, - прим. ред.). У звездных родителей 5 вариантов, из которых выберут одно до конца сегодняшнего дня.
"У нас еще есть время, чтобы определиться с именем для малыша. Потому что у нас несколько вариантов, у меня – пять. Это будет точно имя не на букву И, потому что имена на эту букву в моей голове закончились", – поделилась звезда.
Кроме того, Осадчая добавила, что все-таки ожидала рождение девочки, поэтому выбрать мужское имя ей сложнее.
Также на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых показала, как выглядит на следующий день после родов. Для выхода в прямой эфир Катя надела белую рубашку с принтом, волосы собрала в хвост, а также сделала нежный макияж с розовой помадой.
Катя Осадчая показала, как выглядит на следующий день после рождения третьего сына (фото: instagram.com/kosadcha)
"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім‘я і готуємося дивитися вже разом наш "Вечір прем‘єр. Літня серія", адже малюк концерт чув, але не дивився", - написала Осадчая.
Поклонники пришли в восторг от цветущего вида звезды и засыпали ее комплиментами.
- Супер женщина! Супер мама! Как всегда прекрасна! Я в восторге от вас
- УЖЕ в экране??? и с макияжем - прелесть!!!
- Вы невероятно красивая, сколько в Вас света!
- Вітаю! Катя, Ви вигладяете неймовірно, випромінюєте щастя та легкість!
- Как вы похорошели, пусть растет здоровым малыш
- Ви така красива і щаслива! Нехай так буде завжди
- Дуже гарно виглядаете! Щасливоì долi та мiцного здоров'я!!!
- Красива як ніколи
Ранее мы писали, что Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом - ведущая работала на последних сроках беременности.