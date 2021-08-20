Катя Осадчая восхитила цветущим видом после родов и рассказала о выборе имени для сына

Известная телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой - у нее и Юрия Горбунова родился сын. Звезда уже вышла в эфир после родов и рассказала о своем самочувствии, а также выборе имени для новорожденного.

Многодетная мама появилась в эфире программы "Сніданок з 1+1" и восхитила цветущим внешним видом уже на следующий день после рождения ребенка.

Первым делом Катя поблагодарила всех за невероятное количество поздравлений, которые они с Юрой получили. Ведущая призналась, что совсем не планировала рожать в этот день, ведь имела множество планов на следующие несколько недель.

Осадчая рассказала, что чувствует себя прекрасно, так же как и новорожденный малыш. Она упомянула также об эмоциях мужа Юрия Горбунова, для которого этот ребенок стал вторым.

"Папа счастлив. Папа с нашим сыном Иваном дома, потому что все-таки надо распределять обязанности. Я с младшим, папа – с нашим общим старшим",

– поделилась Катя.

Что касается имени для сыночка, то звездная пара все еще не определилась с ним. Однако ведущая призналась, что оно точно не будет начинаться на букву "и" (старшего сына Осадчей зовут Илья, а младшего – Иван, - прим. ред.). У звездных родителей 5 вариантов, из которых выберут одно до конца сегодняшнего дня.

"У нас еще есть время, чтобы определиться с именем для малыша. Потому что у нас несколько вариантов, у меня – пять. Это будет точно имя не на букву И, потому что имена на эту букву в моей голове закончились", – поделилась звезда.

Кроме того, Осадчая добавила, что все-таки ожидала рождение девочки, поэтому выбрать мужское имя ей сложнее.

Также на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых показала, как выглядит на следующий день после родов. Для выхода в прямой эфир Катя надела белую рубашку с принтом, волосы собрала в хвост, а также сделала нежный макияж с розовой помадой.

Катя Осадчая показала, как выглядит на следующий день после рождения третьего сына (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім‘я і готуємося дивитися вже разом наш "Вечір прем‘єр. Літня серія", адже малюк концерт чув, але не дивився", - написала Осадчая.

Поклонники пришли в восторг от цветущего вида звезды и засыпали ее комплиментами.