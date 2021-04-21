В кайфе от новизны: Поляковой с мамой-красавицей и дочками сделала то, что раньше не практиковала

Оля Полякова, следуя примеру коллег, отправилась отдыхать в жаркий Египет. К слову, месяц назад она уже была на отдыхе с семьей на популярном курорте , но теперь решила улететь в отпуск исключительно девчачьей бандой, чего раньше не делала никогда.

На странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена с мамой Светланой и дочками Машей и Алисой.

На Оле – легкое красное платье-туника с принтом анималье. Маша выбрала комплект, состоящий из топа с открытыми плечами и юбки мини с романтичным цветочным принтом, но внимание поклонников прилекла мама певицы. Светлана выглядела свежо и молодо.

Оля сообщила, что пришла в восторг от того, что впервые в жизни уехала отдыхать девичьей компанией, ведь раньше выбиралась исключительно в семейные путешествия.

"Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей...Я так была загружена работой, что отдых с семьей для меня был единственным шансом провести с ними время. Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа - мама, которую я не видела почти год из-за локодауна. Какое счастье, что мы вместе! Это так по-новому, по-девчачьи: разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи - все девчачье. Я в каком-то кайфе от новизны и осознания "а шо так можно было?" - поделилась своими эмоциями звезда.

Оля показала счастливые фото с самыми любимимыми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники пришли в восторг от моложавого вида Олиной мамы-красавицы. А некоторые даже посчитали. Что на снимке сестра артистки, хоть в семье она единственный ребенок.