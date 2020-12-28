Кайфонула: украинская поп-звезда впервые призналась, что муж "купил ее"

Как известно, певица Оля Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Никто еще не знает даже имени ее мужа! А на совместных фотографиях она постоянно закрывает его лицо.

Сама поп-звезда объясняет это тем, что однажды она чуть не потеряла любимого, и с тех пор решила оберегать свое счастье от посторонних глаз. Но иногда Оля все же говорит о муже.

Оля Цибульская с мужем (фото: instagram.com/cybulskaya)

И вот недавно за кулисами Improv Live Show на Новом канале певица рассказала о сюрпризе, который он для нее подготовил.

"Муж купил меня на Новый год. Я постоянно работаю в Новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление", – с улыбкой вспомнила Оля.

По словам певицы, директор все проверил и принял деньги. Но никто не подозревал, что заказчик – муж Цибульской.

"Моему удивлению не было предела, когда в 22:00 я зашла в зал и увидела родных. Тогда и поняла, кто меня "заказал". Кстати, это был единственный Новый год, когда отдохнула и кайфонула. Подарок оказался очень милым и приятным. Признаюсь, тогда я забрала свой гонорар", – подытожила она.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Ранее Оля Цибульская рассказала, как не поссориться с мужем во время карантина.