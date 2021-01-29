Кайфонули! Влад Яма с женой и сыном посетили дикие джунгли посреди жаркого Майами

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном наслаждаются атмосферным отдыхом в Майами. Они изучают окрестные достопримечательности и строят далеко идущие планы на свой американский отпуск. Итак, пара успела побывать в гостях у украинского ведущего Анатолия Анатолича, который также отдыхал с семьей в США. Затем Влад, Лилиана и Леон отправились в знаменитый местный заповедник, который произвел на них неизгладимое впечатление.

На странице хеореографа и его супруги в Instagram можно увидеть множество фото и видо из парка Flamingo Gardens. Вот Лилиана в джинсовых шортах-юбке, майке оливкового оттенка и масивных босоножках позирует у пруда с птицами, счастливая мама и сын обнимают огромную пальму, мальчик любуется на экзотических павлинов, а Лилиана с Владом делают селфи на фоне этих удивительных птиц.

"Заплатили $60, а удовольствия получили минимум на $300. Мы очутились в джунглях Флориды. Стараясь не ждать чего-то сверхестественного, поехали во "Flamingo Gardens". Полчаса пути и на входе нас встречают... павлины! Ладно, соврал, до этого кассиры забрали у нас примерно $60 за вход. Пообещали, что за 2,5 часа можно все обойти. Правда. Хотя уезжать совсем не хотелось..." - признался судья "Танцев со звездами".

Звездной семье повстречались с фламинго, аллигаторами, черепахами, орлами, совами, выдрами, пеликанами, пантерой, черным американским медведем, петухом, попугаями, они смогли посмотреть и оценить 3000 видов растений и прокатиться на автопоезде.

"Леон в полном восторге. Сами кайфонули и вам желаем. Даже кормление птиц дохлыми цыплятами не омрачило этот день", - уточнил хореограф.

Его жена Лилиана также поделилась своими впечатлениями от посещения известного заповедника.

Лилиана показала яркий фотоотчет из заповедника в Майами (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Как только попадаешь в парк, сразу погружаешься в атмосферу джунглей. Представляете, прямо на входе нас встречают роскошные павлины и с удовольствием демонстрируют свои красивейшие хвосты. Леон даже умудрился потрогать одного за перья. Создается впечатление царства непуганых птиц - они спокойно гуляют рядом, умудряясь выпрашивать еду у посетителей", – рассказала интересный факт жена Влада.

Напомним, что ранее жена Влада Ямы Лилиана показала аппетитные упругие ягодицы в облегающих лосинах.