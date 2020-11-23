Кайфовая мама: Светлана Тарабарова восхитила поклонников редкими фото своей семьи

Певица показала своих мужчин

Светлана Тарабарова уже дважды мама, в сентябре на свет появилась ее крошка-дочь. Певица призналась, что имя, которое получила девочка, Мария, пришло к супругам во время путешествия по Испании. В Барселоне Тарабарова с мужем посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

Но сегодня певица посвятила пост в микроблоге не малышке, а своим мужчинам, а конкретно - своему сынишке Ивану. Она поздравила его и всех подписчиков с Днем сына и показала трогательные снимки, которые просто умили фанатов и, конечно, порадовали.

"Тобі всього лише 2 роки, а ти вже найкращий старший брат, такий чуйний і уважний. Ми пишаємося тобою. Дякуємо, що ти в нас є. Сестричка Марія, мама Світлана і тато Олексій... і вся наша величезна родина", - написала Тарабарова. - P.S.: цікаво, коли в тебе з’явиться insta і ти прочитаєш це?. Сподіваюсь, років через 10".

Светлана Тарабарова поделилась трогательными снимками (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фанаты назвали Светлану просто кайфовой мамой и поблагодарили за такие красочные и счастливые снимки, пожелав всей семье певицы счастья и здоровья.

Напомним, что раньше Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне. Похоже, материнство полностью поглотило певицу, но она от этого становится все счастливее с каждым днем.