Кайли Дженнер беременна вторым ребенком

24-летняя Кайли Дженнер и ее бойфренд, 29-летний музыкант Трэвис Скотт, только недавно объявили о воссоединении. И похоже, в паре царит полная гармония. О том, что Кайли беременна, новости стали появляться уже давно. И спровоцировала слухи сама инстадива. Так, она путала следы, постя старые фото, а в сториз появлялась в других образах. Это и натолкнуло фанатов на мысли о беременности девушки.

Позже свое слово сказали родные миллиардерши. Так, Кейтлин Дженнер (отец девушки) намекнула, что в скором времени ожидает появления на свет еще одного внука. После не удержались и инсайдеры. По мнению источника, близко к паре, вся семья просто "в восторге".

Кайли Дженнер с Трэвисом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Она почти два года пыталась забеременеть, - поделился инсайдер. - Она всегда хотела еще одного ребенка примерно того же возраста, что и Сторми". Сама Кайли в интервью призвалась, что она определенно чувствует желание подарить малышке брата или сестру, но "у нее пока нет четкого плана".

Пара пока напрямую не подтвердила информацию о беременности. Даже напротив, Кайли старается вести себя, словно все это домыслы. К примеру, публикует фото в полный рост с плоским животом. Но так же она поступала, когда была беременна Сторми.