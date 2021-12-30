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Кайли Дженнер уже родила: фанаты нашли доказательства

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Четверг 30 декабря 2021 11:28
Кайли Дженнер уже родила: фанаты нашли доказательства Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер, которая объявила о своей второй беременности от возлюбленного Трэвиса Скотта, на данный момент не делится новостями о своей личной жизни. А потому ни срока, когда малыш должен появиться на свет, ни прочих деталей этого события, никто не знает.

Но такая конспирация как раз и заставляет фанатов быть крайне внимательными. На днях миллиардерша заставила их заподозрить, что она уже родила.

Кайли Дженнер не сразу призналась, что беременна – она долго путала следы, публикуя снимки с плоским животом. Но когда осенью общественность все же узнала о будущем прибавлении в звездной семье, она выложила ролик-подтверждение. А затем снова надолго ушла в тень.

Рождество Кайли отмечала вместе с остальными членами семьи в доме мамы семейства – Крис Дженнер. Сама знаменитость не выкладывала фото, но бойфренд ее сестры Кортни – Трэвис Баркер – запостил в своих сториз несколько.

На одном из кадров внимательные фолловеры приметили детскую бутылочку, которая очень напоминает ту, что была у маленькой Сторми. Поскольку в семье нет грудных детей, кому она могдла бы пригодиться, все подозрения пали на Дженнер. Сама Кайли не реагирует на слухи и пока что не спешит подтверждать эти новости.

Кайли Дженнер уже родила: фанаты нашли доказательстваКайли Дженнер уже родила: фанаты нашли доказательстваКайли с Трэвисом и младшей дочкой, а также фотофакт от фанатов (фото: instagram.com/kyliejenner; скрин instagram.com/travisbarker)

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