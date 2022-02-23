Кайли Дженнер и Трэвис Скотт тайно дали сыну второе имя: в честь кого назван малыш?

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт недавно стали родителями второй раз. 2 февраля у знаменитостей родился сын . Мальчика назвали необычным именем Вульф (Wolf), что с английского переводится как Волк. Однако, как оказалось, в документах малыш записан иначе.

В отличие от старшей сестры, которая также получила весьма необычное имя Сторми, у звездного наследника есть и второе имя – Жак. Об этом сообщило издание TMZ, ссылаясь на свидетельство о рождении мальчика. Такое имя малыш получил неспроста.

Дело в том, что Жак – это настоящее имя Трэвиса Скотта. Этот факт известен немногим, поскольку рэпер использует исключительно свой псевдоним. Поэтому очевидно, что ребенка назвали в честь знаменитого отца.

Интересно, что ранее инсайдеры сообщали: мальчик – вылитый папа. Сейчас пара, которая старается не афишировать семейную жизнь, проводит много времени дома. Музыкант старается помогать Кайли Дженнер в первые месяцы материнства, поскольку знает по первой беременности, как это нелегко. Говорят, Сторми тоже в силу своих возможностей помогает и ей очень нравится роль старшей сестры.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт обожают своих детей (фото: instagram.com/kyliejenner)