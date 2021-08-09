"Каждая секунда делает чувства сильнее": Потап признался в любви своей королеве Каменских

Потап и Настя Каменских отдыхают в солнечной и гостеприимной Хорватии. Пара долго ждала возможности побыть вместе, ведь плотные концертные графики и насыщенная творческая жизнь почти не оставляют времени насладится друг другом. Так, они прихватили с собой мам , а также подругу семьи, дизайнера Анну Андрийчук и отправились в путешествие. Сейчас веселая компания колесит по морю вдоль побережья на яхте – не обходится без фото и видео с места событий.

Рэпер решил поделиться в Instagram романтическим фото с красавицей-женой и сделать признание в любви.

Расслабленная Настя расположилась на корме. На ней – трендовый топ горчичного цвета с завязками под грудью и белоснежная длинная юбка с завишенной линией талии. Глаза она спрятала за темными стеклами солнечных очков и распустила копну вьющихся волос. Потап делает селфи, захватив в кадр жену.

"Мы любим нашу жизнь и уважаем личное пространство друг друга. Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!" - подписал романтический кадр с женой Потап.

Потап сделал трогательное признание в любви Насте (фото: instagram.com/realpotap)

Настя не сдержалась и ответила любимому мужу сердечками и влюбленными смайлами в комментариях. Поклонники пришли в восторг, наблюдая за счастливыми супругами на фото.

Любите друг друга навеки

Пример счастливой семейной жизни

Какая она невероятная, твоя жена!

Как мило, реально по-мужски!

Какие красивые слова

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Какая у вас кайфовая жена

Настя поближе показала свой морской образ. Она опубликовала яркое портретное фото. Певица никогда не скрывала, что она – еще та модница, пристально следит за последними тенденциями, обожает наряжаться и ходить на шоппинг.

Настя показала трендовый морской образ в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)