"Каждая секунда делает чувства сильнее": Потап признался в любви своей королеве Каменских
Потап и Настя Каменских отдыхают в солнечной и гостеприимной Хорватии. Пара долго ждала возможности побыть вместе, ведь плотные концертные графики и насыщенная творческая жизнь почти не оставляют времени насладится друг другом. Так, они прихватили с собой мам, а также подругу семьи, дизайнера Анну Андрийчук и отправились в путешествие. Сейчас веселая компания колесит по морю вдоль побережья на яхте – не обходится без фото и видео с места событий.
Рэпер решил поделиться в Instagram романтическим фото с красавицей-женой и сделать признание в любви.
Расслабленная Настя расположилась на корме. На ней – трендовый топ горчичного цвета с завязками под грудью и белоснежная длинная юбка с завишенной линией талии. Глаза она спрятала за темными стеклами солнечных очков и распустила копну вьющихся волос. Потап делает селфи, захватив в кадр жену.
"Мы любим нашу жизнь и уважаем личное пространство друг друга. Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!" - подписал романтический кадр с женой Потап.
Потап сделал трогательное признание в любви Насте (фото: instagram.com/realpotap)
Настя не сдержалась и ответила любимому мужу сердечками и влюбленными смайлами в комментариях. Поклонники пришли в восторг, наблюдая за счастливыми супругами на фото.
- Любите друг друга навеки
- Пример счастливой семейной жизни
- Какая она невероятная, твоя жена!
- Как мило, реально по-мужски!
- Какие красивые слова
- Кадр из фильма "Унесенные ветром"
- Какая у вас кайфовая жена
Настя поближе показала свой морской образ. Она опубликовала яркое портретное фото. Певица никогда не скрывала, что она – еще та модница, пристально следит за последними тенденциями, обожает наряжаться и ходить на шоппинг.
Настя показала трендовый морской образ в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Потап и Настя умилили селфи на отдыхе и дали задание поклонникам.