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В каждой семье своя кухня: Каминская засветилась в объятиях бывшего, он все пояснил

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 11:41
В каждой семье своя кухня: Каминская засветилась в объятиях бывшего, он все пояснил Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Каминская после громкого скандала с экс-коллегой по дуэту "НеАнгелы" Викторией Смеюхой улетела в ОАЭ.

В Абу-Дабы она отдохнула с детьми, а также компанию ей составила еще одна украинская звезда Юлия Санина, которая также прилетела в Эмираты с сыном и мужем.

На отдыхе Слава встретилась и с Катей Осадчей, а вот по прибытии в Киев заменила ведущую на светском мероприятии и стала приглашенным репортером "Светской жизни".

В Instagam певица поделилась неожиданным фото в компании бывшего мужа Эдгара Каминского.

Так, артистка и пластический хирург оказались на церемонии вручения Национальной ресторанной премии "Соль".

На Славе – наряд от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой: яркая алая блузка, корсетный пояс и юбка-макси по фигуре. На ногах – изящные босоножки со множеством тонких ремешков. Волосы певицы уложены в крупные аккуратные голливудские локоны, на губах играет алая помада.

В каждой семье своя кухня: Каминская засветилась в объятиях бывшего, он все пояснил

Слава и Эдгаром Каминские прекрасно ладят после развода (фото: instagram.com/babaslavka)

Она обняла бывшего муж, а он положил руку на талию певицы.

"Извините. Кто не работает, тот ест. Но не сегодня. Премию получают как раз те, кто хорошо работает. А я продолжаю есть после отпуска", - с юмором подписала фото с экс-супругом Каминская.

В сторис своего Instagam-аккаунта Эдгар поспешил прокомментировать снимок с артисткой.

"В каждой семье своя кухня. Фото с ведущей проекта "Светская жизнь" Славой Каминской. А в этот вечер на ресторанной премии "Соль" Слава вела проект вместо Кати Осадчей", - подписал кадр с певицей мужчина.

В каждой семье своя кухня: Каминская засветилась в объятиях бывшего, он все пояснил

Скриншот (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Поклонники пары в комментариях под ярким фото бывших выразили надежду, что экс-супруги могут вновь сойтись, также комментаторы подчеркнули, что певица – мудрая женщина, раз могла сохранить теплые отношения с бывшим избранником и отцом ее детей.

Напомним, что ранее Слава Каминская дала свежее интервью для программы "Слава+" и рассказала свою версию конфликта с экс-коллегой по дуэту "НеАгелы" Викторией Смеюхой.

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