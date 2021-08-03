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Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Новина українською →
США, Вторник 03 августа 2021 22:27
Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендал Дженнер не так часто радует своих подписчиков фото в купальниках, как ее сестры. Но зато так она оставляет их в приятном ожидании. И потом каждый пост супермодели еще долго обсуждается в сети.

Новый пляжный лук 25-летней красавицы появился в сториз ее блога.

Кендалл Дженнер - обладательница совершенных пропорций и спортивной фигуры. Она обожает тренировки и старается уделять им минимум 3 раза в неделю. По словам девушки, ее роскошная форма - далеко не заслуга генетики, а скорее упорный труд. Потому она по-настоящему гордится ею.

Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальникеКендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Кендалл Дженнер похвасталась фигурой (фото: instagram.com/kendalljenner)

Несколько часов назад сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показала новый снимок в бикини. Крошечный купальник отлично сел на ее спортивное тело, подчеркнув все его достоинства: железный пресс, точеные руки и ноги, а также роскошную грудь. Из аксессуаров Кендалл подобрала массу стильных браслетов, а также бейсболку с логотипом собственного бренда текилы.

Также в качестве доказательства своих регулярных визитов в спортзал Дженнер показала фото в костюме для тренировок. Она надела короткие шорты и топ из трикотажного материала, который позволяет коже дышать во время самых сложных нагрузок. Выглядит модель в подобных нарядах невероятно соблазнительно! Что наверняка отметили ее фолловеры пылающими реакциями.

Ранее Кендалл показала, как стильно носить брюки клеш этим летом.

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