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Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу на Гавайях

Новина українською → Гавайи, Среда 17 марта 2021 14:36
Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу на Гавайях Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: Lite

36-летняя Кэти Перри и 44-летний Орландо Блум спустя 2 года после помолвки связали себя узами брака. Причем сделали это втайне от всех, отправившись отдыхать на Гавайи.

Причиной для таких слухов послужило обручальное кольцо на пальце певицы, которое засняли папарацци.

Сейчас Кэти и Орландо отдыхают на Гавайях, куда отправились вместе с семьей и друзьями. С парой поехал и сын актера от Миранды Керр - 10-летний Флинн. По всей видимости, романтичная и расслабленная обстановка сыграла свою роль, заставив пару наконец сделать решительный шаг. Но сами знаменитости пока что не успели прокомментировать данную новость.

Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу на ГавайяхКэти Перри с обручальным кольцом (фото: скрин twitter.com/PageSix)

Напомним, роман между Орландо Блумом и Кэти Перри начался в январе 2016-го года на вечеринке по случаю "Золотого глобуса". Несколько раз влюбленные сходились и расходились. Пока на День святого Валентина в 2018-м году Орландо наконец не сделал Кэти предложение. Свадьбу планировали на весну прошлого года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

В прошлом году в апреле Кэти объявила, что беременна. А в августе родила дочь, которую назвали Дэйзи Дав.

Также недавно Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл.

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