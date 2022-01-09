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Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете

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Воскресенье 09 января 2022 07:34
Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

9-го января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие. Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда.

Но если взглянуть на архивные снимки, становится ясно: в юности супруга принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прическами. И до всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти длинный путь.

Впрочем, за близость к народу мы и любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать!

Тонкие брови, пухлые щечки, волосы, небрежно собранные в хвост… На ранних фото из молодости Кейт Миддлтон выдает только очаровательная улыбка. Впрочем, даже «дикие» сочетания вещей, которыми грешила герцогиня до того, как стать всемирно известной иконой стиля, не способны скрыть неординарную личность. И даже на студенческих фото Кейт держит "королевскую" осанку. Убедитесь сами!

Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаетеКейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете

Кейт Миддлтон в молодости (фото: Getty Images)

Ранее мы писали, какие 7 слов запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьи.

Также читайте про 5 самых стильных знаменитостей прошлого года, за которыми стоит следить в наступившем.

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