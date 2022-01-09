Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете

9-го января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие. Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда.

Но если взглянуть на архивные снимки, становится ясно: в юности супруга принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прическами. И до всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти длинный путь.

Впрочем, за близость к народу мы и любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать!