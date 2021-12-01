Кидала в меня компьютерами: победитель "Танцев со звездами" раскрыл правду о отношениях с Могилевской

Хореограф, танцор и победитель "Танцев со звездами 2017", который выиграл кубок в паре со звездной партнершей Натальей Могилевской, Игорь Кузьменко признается, что отношения с певицей у него складывались далеко не гладко.

В разговоре с ведущим и гостями YouTube-канала Agasi, он рассказал о требовательности звезды, которая основательно подошла к повторному участию в самом танцевальном проекте страны и уверенно шла к победе.

"Она в меня кидали компьютерами", - признался Кузьменко.

Пара усердно и много работала в зале, ведь артистка очень хотела одержать победу на шоу.

Наталья Могилевская и Игорь Кзьменко ругались на репетициях (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мы тренировались 12 часов в день. Каждый день с утра до ночи! Когда я танцевал с Могилевской, я из Киева в Одессу не мог приехать. Я с ней ругался. У меня там семья, родители. Я хотел хотя бы их навестить, она меня не пускала. Но я благодарен ей, я потом с этими умениями пришел в следующий сезон", - отметил Игорь.

Также он рассказал о закулисных интригах на проекте. Так, после очередного выяснения отношений певица захотела поменять партнера, но Кузьменко узнал об этом лишь от своих друзей и кастинг-отдела. Продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк даже всерьез собирался убрать Кузьменко из проекта.

"Мы станцевали первый-второй эфир и начали с ней очень сильно ругаться. Мы поругались, и она на меня пожаловалась. Ругались-ругались, мне звонят девчонки из кастинга и говорят: "Вова сказал нам тебя поменять. Что делать?". Вова говорит: "Поменяйте Кузьменко на Леонова". Звонит ему: "Макс, ты сейчас должен приехать на пробы с Могилевской". А Макс ехал встречать жену из аэропорта. Он говорит: "Вова, у меня жена прилетает, я не могу ее не встретить. Давай я встречу и приеду". Вова отвечает: "Или сейчас или никогда!". Макс говорит: "Значит никогда!". Вот такая история", - рассказал Игорь.